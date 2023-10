Aspirantes de Morena realizan recorridos por Veracruz

Veracruz, Ver.- Los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Sergio Gutiérrez Luna realizaron distintas actividades durante este domingo 1 de octubre.

Manuel Huerta asegura que estará en las encuestas.

Luego de que este sábado dejó el cargo como delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta llevó a cabo un recorrido por colonias populares de la capital del estado.

Te puede interesar: Aclara Gómez Cazarín que no buscara ningún cargo de elección popular

A su paso por las vecindades de Lomas del Seminario, Lomas de San Roque y Veracruz, Huerta Ladrón de Guevara puso en claro que aunque traten de evitar que participe en el proceso interno de Morena, estará en la encuesta porque está seguro de contar con el apoyo de la gente.

Local Morenistas destacan logros y avances de la 4T; llevaron a cabo el Foro de Expresión del Pueblo

"Porque aquí no hay acarreados, no hay despensas, no hay compra de conciencias, es el pueblo el que se está manifestando; así que aunque no quieran los que buscan mantener sus privilegios y desvíos de recursos, vamos a estar en la encuesta y vamos a ganar", advirtió.

También anunció que el próximo 05 de octubre estará con Claudia Sheinbaum en un evento público a invitación expresa de la Coordinadora Nacional, "porque ella misma me invitó y ahí estaré porque ella sí reconoce mi trabajo y mi importancia para el movimiento, así que ahí estaremos y también estaremos en la encuesta", destacó.









Manuel Huerta llevó a cabo un recorrido por colonias populares de la capital del estado | Foto: Cortesía | Facebook: Manuel Huerta

Sergio Gutiérrez se compromete con trabajadores del Gobierno del Estado

Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna se comprometió a erradicar la violación a los derechos de las y los trabajadores del Gobierno del Estado y ayuntamientos de Veracruz.

"Ustedes son los que mueven las dependencias, dan la cara y trabajan por el Pueblo, merecen todo el respeto a sus derechos laborales" expresó el representante popular, auténtico veracruzano.

Refirió que en sus recorridos por Veracruz son incontables los comentarios y quejas de trabajadores de los ayuntamientos y de dependencias estatales sobre sus condiciones laborales.

Lamentó que haya trabajadores que tengan veinte años de labor y no tienen sus plazas y que trabajan en pésimas condiciones y el ambiente para cumplir con sus tareas además de que son presionados, obligados y chantajeados a acudir a eventos de tipo político, incluso con descuentos o pagando de sus bolsillos.

Comentó que quienes creen que con amenazas, órdenes insensibles y presiones van a tener apoyo social, están equivocados.

Leer más: Manuel Huerta se despide del cargo para participar en las encuestas

Citlalli Navarro renunció al cargo para ser aspirante.

Luego de que anunció su interés de participar en las encuestas, Citlalli Navarro del Rosario dio a conocer que este sábado dejó el cargo de Directora General de Planeación Aduanera de la ANAM.

Durante una reunión con productores y trabajadores agrícolas de la región centro del estado de Veracruz, la veracruzana dijo, que actúa de acuerdo a sus principios haciendo lo correcto.

“Es inmoral y antiético estar cobrando un salario en un encargo federal cuando ya todo mi pensamiento y energía están enfocados en un tema político electoral en mi estado”, manifestó.