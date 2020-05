Ataques de pánico y ansiedad en mujeres, por sobrecarga de trabajo

Xalapa, Ver.- Las mujeres tienen una sobrecarga de trabajo que se ha vuelto más evidente durante la pandemia por Covid-19, lo que además puede conllevar síntomas de estrés como tics, dolores musculares, sentimientos de desesperación, cansancio, ataques de pánico y hasta depresión.

La psicóloga Rosa Dianeth Hernández Aguilera dijo que hay estudios que hablan de la sobrecarga en las mujeres porque socialmente tienen un rol asignado de maridaje y maternaje.

El maridaje tiene que ver con el cuidado de la casa y el maternaje con el cuidado de los hijos; socialmente está asignado de esa manera, no quiere decir que sea correcto o sea lo ideal

Lo anterior depende también de la dinámica de pareja, pues si se estableció que el varón sale a trabajar, pero a su regreso coopera con cosas de la casa porque no son exclusivas de la mujer, puede bajar el impacto.

Pero por lo regular, abundó la psicóloga, se tiene a la mamá que trabaja fuera de casa, que regresa a cocinar o a cuidar a los hijos y que quizá tenga otra actividad, por ejemplo, en la iglesia, de estudio u otra.

Hablamos de jornadas de trabajo y por supuesto que sí, la mujer tiene más carga y esto tiene que ver con algo social, por eso las mujeres somos la superwoman porque creemos que podemos con todo, cuando la realidad es que no, nos sobrepasan por mucho porque tienes tus 8 horas de jornada de trabajo, pero súmale a esas 8 horas que tienes que llegar a revisar tareas o dejar comida para el siguiente día o lavar, súmale otras 5 horas y algunas más si el niño se enfermó o estás estudiando

Remarcó que estar bajo una sobrecarga de trabajo puede generar síntomas de ansiedad, ataques de pánico, por las preocupaciones hacia el futuro y en personas mucho más susceptibles con situaciones no resueltas de su futuro, se puede dar incluso una depresión.

Explicó que si bien se había tenido una somera experiencia similar con el H1N1, en este momento se está teniendo un confinamiento mucho más severo y muchas más situaciones que implican el cierre de comercios, cambios en materia educativa y estilos de vida diferente.

Establecer rutinas

Ante ello, Hernández Aguileraconsideró que es necesario contar con un horario establecido y una rutina, pues la primera idea de que este tiempo se trataba de vacaciones se quedó asentada en muchas personas y ello implicó que la hora de levantarse fuera más tarde o que incluso la rutina se empezara a relajar.

Si realmente queremos tener un poquito más de control sobre lo que está sucediendo y este control implica que no nos estresemos, que no nos pongamos ansiosos o generemos otros conflictos, hay que generar una rutina, quizá no levantarnos a las 6 de la mañana como lo hacíamos habitualmente, pero sí nos podemos levantar a las 7 de la mañana, implicar a los niños en las tareas domésticas, implicarnos también nosotros

Sostuvo que hay madres que no solamente están en la atención de los niños, sino que algunas están haciendo trabajo de oficina en casa, por lo que el establecimiento de los horarios se vuelve algo importante para que no se cause estrés.

Clases virtuales

Sugirió estar cercana con los maestros y solicitar que las tareas sean más concretas, dado que parece que solicitan las tareas televisivas y algunas más, lo que puede implicar una sobresaturación.

Ya hay algunos artículos y las madres se quejan en redes sociales de que los niños se desesperan, se ponen a llorar y esta situación genera descontrol, ansiedad también en los niños porque muchos están acostumbrados a salir al parque y no lo están haciendo y esto también está generando que las mamás tengan que buscar mil y una estrategias para que el niño se mantenga activo

Agregó que si el menor no hace una tarea una vez al día no pasa nada, por lo que se podría cambiar la estrategia e involucrar a los niños dentro de la casa y en general a toda la familia, si está papá también, para organizar los horarios que permita trabajar a todos en las cuestiones de la casa y otras destinadas por el trabajo externo.

Aumento de la violencia

La especialista confirmó que el aislamiento ha propiciado el aumento en la violencia familiar, que no sólo es del hombre hacia la mujer, sino de la madre hacia los hijos.

También hay que tener cuidado con eso porque si no estamos tan habituados o acostumbrados a lidiar con los pequeños, entonces fácilmente se nos pueden salir gritos, golpes, manoteos o cuestiones que a los niños les da el entendimiento de que la escuela es algo negativo y no tan positivo

Recordó que hay líneas de apoyo con cuestiones psicológicas para “descargar un poco”, y otra opción es que, de tenerla, se puede tomar un baño de tina, o buscar un video divertido en YouTube y reírse un rato, lo que permitirá que se libere un poco la ansiedad o el enojo de la frustración o miedo y se sobrelleve la situación.