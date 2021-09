Atender estragos por Covid-19, prioridad en la UV: Martín Aguilar

Xalapa, Ver.- Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana (UV) se comprometió a ser un funcionario cercano a la comunidad universitaria y aseguró que su posición al frente de la institución será atenta, analítica, reflexiva y crítica para responder a los desafíos de la universidad. Destacó que la inclusión será fundamental en su administración y tendrá al respeto a los derechos humanos y la sustentabilidad como ejes para responder a los desafíos actuales.

En conferencia de prensa previo a rendir protesta como nuevo rector, el investigador universitario reiteró que la atención inmediata de los estragos causados por el Covid-19 será una de sus prioridades y adelantó que se tiene un estimado de que entre en 15 a 20 por ciento de los universitarios abandonaron las aulas durante el periodo de confinamiento por la pandemia.

Así mismo, confirmó que las actividades de la Universidad Veracruzana continuarán llevándose a cabo a distancia aunque sin embargo, dio a conocer que se valorará las condiciones para un modelo híbrido de regreso a clases. "Vamos a estar muy atentos a todo el proceso de integración para ver cómo vamos a estar con el modelo de educación (...) Lo que vamos a hacer es mejorar lo ya hecho", dijo.

Respecto a la entrega recepción que tuvo la mañana de este miércoles realizó junto a Sara Ladrón de Guevara, exrectora de la UV, Aguilar Sánchez precisó que se trató de una reunión sería y amable en la que se trataron de manera muy general los términos de entrega. Sin embargo, dio a conocer que a partir de esta fecha cuenta con un plazo para analizar los datos a fin de tener certeza de la situación general que guarda la Universidad Veracruzana. “Recibo una universidad con una parte de su proceso con algunos avances y otros que hay que seguir desarrollando”, dijo.

Respecto al anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que buscará un acercamiento con él, el rector precisó que hasta el momento no se ha reunido pero que tiene toda la intención de hacerlo y que cuando se dé la oportunidad hablarán “sin ningún límite”. “Estaremos abiertos a los planteamientos generales que se hagan de la reunión”.

Por su parte, cuestionado respecto a las acusaciones que se hicieron en días pasados de que los tres candidatos a la rectoría habían incurrido en plagios en los proyecto de trabajo que presentaron ante la Junta de Gobierno de la UV, Aguilar Sánchez dio a conocer que se trató de una campaña negra por lo que una respuesta de equivalía a continuar en esta dinámica. Precisó que de su parte, sí realizó una aclaración ante la Junta de Gobierno pero que no esta respuesta no se planteó de manera pública. “No me parecía a mí lo correcto", dijo.