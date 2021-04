Atienden pacientes y no reciben vacuna, denuncian

Xalapa, Ver.- Por segunda vez personal médico de la Secretaría de Salud marchó por las calles de la capital veracruzana y bloqueó la calle Enríquez para exigir a las autoridades la vacuna contra Covid-19.

Tomando como punto de salida las instalaciones de la Secretaría de Salud, ubicadas en la calle Soconusco, recordaron que como trabajadores del Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" y del Instituto Veracruzano de Salud Mental "Dr. Rafael Velasco Fernández" no han sido inmunizados.

"Yo te atiendo y no estoy vacunado", "la vacuna es mi derecho", "vacunas para todos" y "estamos solos en esto", son los gritos de los empleados de la salud que nuevamente hicieron visible su molestia.

🥼Con marcha y bloqueo, personal de Salud exige #VacunaCOVID19



Ante la exigencia, realizaron un recorrido por la calle Soconusco, las avenidas Miguel Alemán y 20 de Noviembre y la calle Doctor Rafael Lucio para, finalmente, llegar a la plaza Sebastián Lerdo, donde exhibieron su enojo frente a Palacio de Gobierno.

Dada la falta de atención a sus peticiones, decidieron bloquear la vialidad de la calle Enríquez, a fin de ser escuchados por las autoridades.

Reclamaron al Gobierno estatal que se haya vacunado a otros sectores antes que a ellos, pese a que son personal que está en contacto directo con pacientes con Covid-19.

"Estamos luchando porque se le vacune a todos los compañeros que no han sido vacunados, en el Cecan, faltan en el 5 o 10 por ciento que no pudieron acudir a la vacuna porque fue en inmediato, además falta otro 50 por ciento del Instituto de Salud Mental, es injusto que estando en la primera línea no nos vacunen", mencionaron.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Recordaron que hubo el compromiso de parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que todo el personal de salud recibiera la vacuna; sin embargo, sólo quedó en palabras.

Se debe recordar que esta es la segunda manifestación que realizan, ya que el pasado domingo también llevaron a cabo el mismo recorrido, a fin de hacer pública su exigencia por ser inmunizados.