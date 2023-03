Audiencia de exfiscal Jorge "N" se "realizará otro día"; ¿qué ocurrió?

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó que la audiencia del exfiscal General del Estado, Jorge "N", la cual se desarrollaría este día en los juzgados de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, se difirió.

En entrevista, realizada en el Congreso local, la magistrada dijo que no tenía más detalle, pero afirmó que la audiencia sí se realizará otro día.

"Se difirió, no es que no se les haya dejado entrar (a los reporteros), es que la audiencia se difirió", expuso al ser cuestionada ante la imposibilidad de los representantes de los medios de comunicación para ingresar a la sala en la que se realizaría la audiencia.

En ese tenor, aseveró que desde el Poder Judicial no se aplica ningún sesgo político para resolver los casos, sin importar la persona que esté siendo juzgada.

"Nosotros desde el Poder Judicial no estamos juzgando con ningún sesgo político, no importa quién sea, no hay impunidad, incluso hay personas que estaban en el Poder Judicial y que han sido juzgados", expresó.

Puntualizó que uno de los principios generales de las audiencias es que deben ser públicas; sin embargo, cada juez está en su derecho de decidir si permite o no el ingreso de personas, dependiendo de la protección de las víctimas.

"El principio general es que las audiencias son públicas, cada juez en general determina en qué momento se puede restringir la publicidad, puede ser en casos para proteger a las víctimas, cuando se trata de secuestro, de desaparición forzada, son varios casos, pero el juez debe valorar en cada situación. Está grabada la audiencia, queda pública, no hay nada que esconder, con independencia de que se ingrese o no a la audiencia, queda grabada y la publicidad es un principio general", comentó.

Este día estaba programada para llevarse a cabo la audiencia Intermedia del exfiscal General del Estado, Jorge "N" a las 12;00 horas en los juzgados de Pacho Viejo en Coatepec; sin embargo, se dio a conocer que fue diferida.

El exfiscal Jorge "N" fue detenido el pasado 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Los medios de comunicación no tuvieron acceso a las salas de juicios orales, donde se desarrollaría la audiencia.

En agosto del año pasado un juez de proceso y procedimiento penal oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ordenó la vinculación a proceso del exfuncionario.

Además, el juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria, dentro del proceso penal 296/2019.

¿De qué se le acusa al exfiscal Jorge "N"?

Jorge "N" es señalado de presuntos delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada.

Tras casi dos años prófugo, el exfiscal fue detenido el pasado 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, trasladado a Xalapa ese mismo día y a las 20:22 horas de este mismo día ingresó al penal de Pacho Viejo.

Tras ello, por motivos de seguridad se determinó que fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano" en el Estado de México para continuar con la prisión preventiva.