Orfis ha denunciado irregularidades de administraciones pasadas y la actual

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado más 50 denuncias ante el Tribunal de Justicia de Administrativa (Trijaev) relacionados con daños patrimoniales detectados en gobiernos anteriores y la actual administración estatal, confirmó la auditora general, Delia González Cobos.

En entrevista, realizada en el Museo de Antropología de Xalapa, refirió que las denuncias que se han presentado incluye a servidores y exservidores públicos.

“Hemos presentado más de 50 presentados en torno a daños patrimoniales y las responsabilidades que pudieran derivarse de las conductas de servidores y ex servidores públicas, de todos los ejercicios públicos", dijo.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Local Gobierno de Veracruz no ha aclarado más de 374 mdp de la Cuenta Pública 2023: ASF

Destacó que hay denuncias que incluyen a los ayuntamientos, pero también alcanzan a los servidores públicos del gobierno del Estado de la actual administración.

Puntualizó que a la fecha no han presentado denuncias relacionadas con la Cuenta Pública 2023.

Sin embargo, manifestó que ya tienen identificados algunos casos en los que se cometieron irregularidades que deben ser aclaradas.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz



“Esos casos son los primeros que trabajamos, pero no los hemos presentado, apenas acaba de aprobar el Congreso y una vez que se publica nosotros podemos actuar”, comentó.

Orfis rechaza denuncia contra diputado local Fernando Yunes

Por otra parte, rechazó la denuncia que presentó el Orfis contra el actual diputado local del PAN, Fernando Yunes Márquez, por daño patrimonial detectado en su gestión como alcalde de Veracruz tenga tintes políticos.

La denuncia fue presentada por el presunto uso de una empresa “fantasma” utilizada para el manejo de una parte de la nómina del ayuntamiento.

También lee: Alcalde de Xalapa asegura que dejará finanzas sanas en el Ayuntamiento

El legislador panista aseguró en entrevista que la denuncia presentadas por el Ofis tiene un trasfondo político por ser de apellido “Yunes”.

“Nosotros en el Órgano de Fiscalización presentamos una denuncia en relación con el ejercicio 2021 y no solamente en el caso de Veracruz, sino que hay otros casos que han sido denunciados y ya corresponde a la Fiscalía determinar si encuentran los elementos constitutivos de delito o no. El trabajo que hacemos en el Órgano de Fiscalización es de tipo técnico que no se ajusta a tiempos o circunstancias especiales y menos políticos”, agregó.