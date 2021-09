Auditora se defiende de críticas, rechaza que haya obligado a alcaldes a contratar despachos contables

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, rechazó que se haya obligado o solicitado a los alcaldes contratar a determinados despachos contables para la solventación de las observaciones que tuvieron en la Cuenta Pública 2019.

Refirió que, aunque el Orfis emite un padrón en el que se incluye a los despachos calificados en el tema, los ayuntamientos tienen plena autonomía de contratar a quien así lo decidan.

Local En acato a determinación de Suprema Corte, Congreso reinstala Cabildo de Mixtla

"Los ayuntamientos tienen autonomía, pueden decidir a quién contratar de un padrón que nosotros emitimos y en el que se da a conocer quiénes están calificados para llevar a cabo un trabajo de esa naturaleza, a nadie se le puede obligar a realizar actos que no son de su voluntad", dijo.

Asimismo, la auditora defendió su postura al aseverar que jamás ha dado una instrucción en torno a ello, "en el Órgano de Fiscalización eso no puede ocurrir y yo jamás he dado una instrucción para que alguien contrate un despacho, nadie puede decir eso".

En torno a los señalamientos que se han hecho al Orfis porque los auditores presuntamente habían solicitado dinero a cambio de limpiar las observaciones de los entre fiscalizables, afirmó que no se tiene detectado ningún caso de este tipo.

"Hemos estado trabajando muy de cerca con ellos, es una preocupación que a nivel general ocurre en todas las instancias de gobierno, en los casos en los que se llevan tareas de fiscalización como las que nosotros realizamos pudiera darse un área más sensible que otras", expresó.

Sobre el señalamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarin, quien dijo que algunos auditores tienen vehículos de más de medio millón de pesos con salarios que no corresponde a este monto, González Cobos manifestó que "no tienen detectados casos, no sabemos si es que ya no lleven esos autos, pero no hay ningún caso así en el Orfis".

¿Eso bastaría para una investigación en contra de los auditores?, se le cuestionó, a lo cual respondió: por supuesto que no, se requieren pruebas reales, idóneas, suficientes.

Finalmente, en relación a las críticas de los alcaldes del PAN y del PRI que acusaron no ser atendidos de forma correcta en el Orfis, la auditora mencionó que a todos los entes fiscalizables se les atiende por igual.

"En el Órgano de Fiscalización atendemos a todos por igual, en ningún caso se ha rechazado atender a alguien en particular, no se ha dado un caso y no se va a dar porque somos objetivos, trabajamos de manera equitativa", agregó.