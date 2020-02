"Aullido" de ayuda para 300 animales y gatos

Veracruz, Ver.- Por falta de apoyo económico el albergue “La Roca” ya no podrá recibir más animales en tanto no se regularice la situación monetaria, indicó su directora Norma Fabiola Cortina Pérez.

Explicó que actualmente hay una población de más de 300 animales entre perros y gatos, todos con historias muy tristes, pues la mayoría llega en situación de atropellamiento y abandono.

Indicó que diariamente se erogan entre 2 mil a 2 mil 300 pesos en alimentación y sueldo de tres trabajadores, ya que los perritos consumen 3 sacos de 25 kilos al día y los gatos un saco.

Además se paga veterinario porque algunos animales llegan enfermos o lastimados y requieren supervisión médica para su recuperación.

Le pido comprensión a la ciudadanía, pero no puedo seguir admitiendo más animales porque estamos batallando para darles de comer a los que tenemos. Sí hay apoyo de la gente, pero diariamente se van tres sacos de 25 kilos de croquetas y también debo pagarle a la gente que me ayuda, no puedo atender a animalitos que llegan atropellados, sin dinero

La activista de animales desde hace 17 años solicitó a la población a seguir apoyando a este albergue para su mantenimiento y la alimentación de los perros y gatos que se encuentran en resguardo.

El albergue se ubica en Paso del Toro en el municipio de Medellín de Bravo.