Aumenta demanda de medicamentos oncológicos en fundaciones, por desabasto

Veracruz, Ver.- En un 60 por ciento ha crecido la demanda de medicamentos oncológicos en este 2021, debido al desabasto que existe en el sector salud, así lo revela la presidenta de la Asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), Roxana Guízar Rodríguez.

De acuerdo a la activista, en ningún hospital público existe el abasto suficiente de fármacos para apoyar a las personas con cáncer.

Tan es así que, a la agrupación no solo han llegado mujeres solicitando medicamentos para el cáncer también han recibido personas pidiendo para esposos y menores de edad por este padecimiento.

“Fíjate que con nosotros mucho, yo te puedo decir que la gente diría que como la gente no salía o estaba el Covid, no se incrementa, yo te podría decir que se ha incrementado como un 60 por ciento más este año, precisamente porque no hay quimios, no hay quimios, no hay medicamentos; te puedo decir que tenemos un poco de conflicto es el Seguro Social”, expresa.

Sin embargo, la presidenta de la Fundación MAM agrega que también han recibido derechohabientes del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, solicitando medicamentos oncológicos por el desabasto que existe en esa institución.

“Ahorita por ejemplo, me llama la atención de lo que más han ido son del Hospital Naval por medicamentos llegan señoras desesperadas que tienen a su esposo o hijos en fase terminal y nosotros no tenemos corazón para decirles que no. Hay medicamentos que son especialmente para cáncer de mama, pero por eso digo que somos mujeres apoyando a mujeres porque donamos lo que se puede”, comenta.

Guízar Rodríguez lamenta que los gobiernos dispongan de dinero para otros asuntos, pero menos para lo básico y necesario, como lo representan los medicamentos oncológicos.

Por último, la presidenta de MAM informa del lanzamiento de la campaña “Tócalas, son tuyas”, que tiene como finalidad crear conciencia en la exploración de las mamas, sobre todo en las mujeres jóvenes, cuyos casos de cáncer continúan incrementando.

Es por ello que invitan a las mujeres a realizarse un chequeo anual de sus mamas.

“Es con la finalidad de crear conciencia de que la gente se toque, se explore, que la gente las cuide porque son de ellas, porque cada vez nos llegan más jovencitas, desgraciadamente entre más joven, el cáncer es más agresivo, la idea es mandarle el mensaje a todo el mundo, pero sobre todo a la juventud, lo importante es tocarse las mamas y que se debe de hacer un chequeo anual”, menciona la activista.