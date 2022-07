Aumenta donación altruista de sangre en Veracruz, así puedes ayudar

Veracruz, Ver.- La donación de sangre comenzó a repuntar en Veracruz, luego de que la emergencia sanitaria del coronavirus generó una caída importante, reporta el doctor y director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), Salvador Santiesteban González.

Explica que, durante la pandemia, estaban entre un 1.5% a 1.3% por ciento de donación altruista, ahorita van a 2.5%, y esperan al final del año, llegar a un 5 por ciento.

Señaló que si bien la cifra no es la idónea, no obstante la idea es que siempre exista una tendencia al alza.

“Es un porcentaje bajo en realidad, la OMS quería que para el 2020 fuera del cien por ciento en la donación altruista en todo México, definitivamente la pandemia nos vino a pegar durísimo en el tema de la donación, no es imposible podemos hacerlo. Es un porcentaje bajo pero la idea es ir subiendo poco a poquito y que no lleguemos a ninguna meseta sino que haya una tendencia a la alza siempre”.

Y es que en la actualidad persiste el problema de que el 99 por ciento de las personas que realizan la donación la realizan por alguna emergencia o reposición.

“Y ahí es el problema y es lo que necesitamos que haya donación altruista y en este caso la donación altruista solidaria porque nos va a dar sangre mucho más segura y nos va ayudar mucho a resolver el problema de los pacientes que ya están hospitalizados”.

En ese sentido destaca que en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea todos los tipos de sangre son indispensables, por ello hace una invitación a que se acerquen a los bancos de sangre más cercano o de su localidad pues hay personal calificado para determinar si son aptos o no.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea todos los tipos de sangre son indispensables, por ello hacen una invitación a que se acerquen a los bancos de sangre | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Las personas interesadas deberán gozar de buen estado de salud; tener de 18 a 65 años de edad; las mujeres no deberán estar lactando ni embarazadas; no haber consumido medicamentos en las últimas 24 horas, aunque depende que medicamento; no haber tomado ni fumado en las últimas 24 horas; esperar 12 meses si se tienen tatuajes; por cirugías recientes también deberán esperar y la persona debe pesar más de 50 kilogramos.

“Como quiera al momento de donar se les hace un chequeo médico y estudios de laboratorios donde se verifica cómo están sus glóbulos rojos, blancos y plaquetas y se les dice si están bien o mal y si están mal se les da su recomendaciones para que se atiendan”, concluye el galeno.