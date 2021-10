Aumenta el consumo de alcohol en mujeres: AA

ORIZABA, Ver.- Hasta hace cuatro o cinco años, el alcoholismo en la mujer estaba a la par que en el hombre, pero de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), actualmente la mujer consume más bebidas alcohólicas que el varón, mencionó Carmen X, integrante del Distrito 12 de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos (AA).

Dijo que es impresionante ver cómo se embriagan las jovencitas en los “antros” y lo difícil que es ayudarlas, pues muchas veces cuando se acercan a la familia y les dicen que su hija toma y quieren ayudarla “se molestan y lejos de reconocerlo, lo niegan; eso no nos permite acercarnos a darles el mensaje”.

Esa falta de acercamiento impide que las jóvenes reconozcan que tienen problemas con su forma de beber. Hasta antes de la pandemia y el cierre de escuelas llevaban la información y el mensaje de AA a las escuelas de municipios como Mariano Escobedo, La Perla; Ixhuatlancillo y Atzacan.

“Íbamos a las secundarias y era triste ver que tan chicas ya son alcohólicas. Desafortunadamente ese mismo panorama se observa también entre niñas de quinto y sexto de primaria”.

En las escuelas de Atzacan nos comentaba un profesor cómo metían las niñas la botella y no toman cerveza, toman alcohol, porque eso es lo que ven en su familia; por eso está tan avanzado el alcoholismo entre ellos.

Señaló que, para poder acercar la información a las jóvenes, tienen que hacerlo primero con los padres de familia porque son los que dan la autorización. “En los pueblos no quieren que les hablemos de alcoholismo a las niñas, porque dicen que están muy pequeñas, sin embargo, los maestros que son los que ven, nos dicen que ya toman, pero la familia no quiere que se les dé la información. Nos dicen que vayamos a los bares y no a la escuela”; desconocen que el programa es preventivo.