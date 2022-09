Nuevo aumento a la tortilla afecta a familias; es la tarifa más alta del año

Los productos de la canasta básica son cada vez más caros, como es el caso del kilo de tortilla que este 15 de septiembre subió a 21.63 pesos, la tarifa más alta en lo que va del año, lo que representa un aumento de 16 por ciento, en comparación con lo registrado a inicios de enero.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, el precio de la tortilla ha ido con aumento mes con mes, y septiembre no ha sido la excepción.

¿Cuánto costaba un kilo de tortilla durante enero en Veracruz?

En el periodo 3 al 12 de enero, las familias veracruzanas pagaban 18.17 pesos por un kilo de tortilla de maíz, precio que fue incrementándose en las semanas siguientes.

Del 14 de enero al 28 de febrero, el precio del producto básico subió a 18.42 por kilo; mientras que del 29 de abril al 11 de mayo, las tortillerías vendieron el kilo en 19.08 pesos.

Entre el 4 de julio al 1 de agosto, el precio por kilogramo pasó de 19.17 a 19.75 pesos; posteriormente, del 10 de agosto al 9 de septiembre, el precio fue de 20.17 pesos.

Apenas el pasado 12 de septiembre, el precio de la tortilla en el estado de Veracruz estuvo en 20.58 pesos; un día antes del Grito de Independencia, ya se vendía en 20.67 pesos el kilo.

Mientras que este 15 de septiembre, las familias mexicanas despertaron con un nuevo aumento al precio de la tortilla, un costo promedio de 23.27 pesos por kilo.

Los estados que registraron los precios más altos fueron Sonora y Guerrero, con 26.78 y 26.17 pesos, respectivamente.

¿Qué dice la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)?

Aunque hasta el 23 de agosto de 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado seis visitas de verificación de tortillerías en la entidad veracruzana, sin que haya reportes sanciones o sellos como medida preventiva, en años pasados los establecimientos sí acreditaron medidas impuestas por aumento injustificado de precios.

En 2021, derivado de 27 visitas a establecimientos, la Profeco registró dos sanciones; en 2020, de 28 verificaciones, en cinco se determinaron sanciones.

Las sanciones aplicables pueden ser, además del aumento injustificado de precios, no exhibir costos, no informar el monto total a pagar, negativa a la verificación, aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas o desleales, no contar con calibración obligatoria en sus básculas, no dar cumplimiento a requerimientos de las autoridades, y no entregar al consumidor factura, recibo o comprobante.

Hasta agosto de este año, la Profeco había aplicado 16 sellos y 52 sanciones en establecimientos donde venden o elaboran tortillas | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Hasta agosto de este año, la Profeco había aplicado 16 sellos y 52 sanciones en establecimientos donde venden o elaboran tortillas de maíz. El mayor número de sanciones se registró en el estado de Oaxaca (14), la Ciudad de México (8) y el Estado de México (7).

Según datos de la Profeco, durante 2011, el costo del kilo de la tortilla de maíz fue de 9.30 pesos.

Mientras la tortilla sube, el pan se resiste

Córdoba, Ver.- A pesar de los incrementos a los precios de la materia prima, panificadores de Córdoba descartan un ajuste al precio del pan hacia el cierre del año y depositan esperanzas de repunte de venta a las celebraciones del Día de Muertos, señala José Antonio Mora Farias, industrial panificador.

“Hasta hace un mes, mes y medio, la tendencia a la alza de nuestras materias primas se empezó a contener un poco, no se controló al cien, pero si bajó, la expectativa es que para el cierre de año venga otro incremento, entonces es un golpe que nadie quiere sufrir, pero que en realidad pasa, esperemos que sea leve”, dice.

Los panaderos han tenido que reducir la producción de determinados productos / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

No obstante, adelanta que aunque las materias primas de la industria: harinas, trigos y leche registren un nuevo ajuste, no se alterará los precios del catálogo de productos, pues recuerda que en el primer cuatrimestre del año se hicieron ligeros ajustes y un nuevo aumento pegará a la economía familiar.

Asimismo, reconoció que como industria han tenido que reducir la producción de determinados productos, principalmente aquellos que por su composición llegan a superar el presupuesto familiar, por ejemplo aquellos que llevan algún tipo de relleno o llevan un proceso de producción más detallado.

Panaderos se alistan para temporada de Día de Muertos

Ante esta situación, destaca que se están preparando para poder cubrir la demanda de pan de temporada de Día de muertos como lo son las hojaldras, conejos, trenzas y moños, pues reconoció que aunque la situación económica sea compleja, siempre ha prevalecido la tradición y este tipo de pan es indispensable en las ofrendas.

“Las expectativas son las mismas de cada año aunque queremos poner un poco de orden porque vemos qué centros comerciales empiezan a promover estos productos desde meses antes a la época y eso no tiene lógica o sentido, pero ya estamos preparados para salir, incluso ya estamos ofertando algunos productos para que la gente nos vaya ubicando”, precisa.

Panificadores de Córdoba descartan un ajuste al precio del pan hacia el cierre del año / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Aunque adelanta que a diferencia del 2021, este año este pan sufrirá un ajuste en su precio, pues por la cuestión de aumento en materias primas no podrán mantenerlo a los mismos costos del año pasado, aunque precisa que será lo más mínimo posible para apoyar a las familias cordobesas y las tradiciones.

Finalmente, Mora Farias reconoce que a pesar de las circunstancias económicas, los empresarios panificadores han hecho importantes esfuerzos por mantenerse operando sin reducir su plantilla laboral.

