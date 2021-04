Aumenta gasolina; "ya es difícil llenar el tanque"

Xalapa, Ver.- El precio de las gasolinas Magna y Premium sufrió el pasado lunes un ajuste de 10 centavos la Magna y de .05 la Premium por cada litro, para quedar el precio en 20 pesos con 89 centavos la Magna y 21.94 la Premium. El diésel cuesta ahora entre 21.99 y 22. 29 de acuerdo a las diversas empresas gasolineras de Xalapa y la región. Un tanque que en febrero se llenaba con 950 pesos, este 31 de marzo cuesta mil 100 pesos.

En el país el precio promedio de los combustibles es de 20.17 la Magna, 21.66 cuesta el litro de la Premium y el diésel es de 21 pesos con 42 centavos.

A decir de Mario Antonio Aguilar Hernández, encargado de la gasolinera ubicada en la calle Rébsamen, desde el pasado lunes les avisaron del incremento, el cual se empezó a reflejar a partir del martes 30.

En las diferentes gasolineras que se recorrieron para verificar los precios, algunas de las cuales los exhiben en números grandes y luminosos, otras simplemente no los tienen a la vista, se pudo observar que éstos oscilan entre 20.09 y 20.99, la Magna; la Premium está entre 21.59 y 21.99. El diésel, entre 21.99 y 22.29, varía por unos centavos de empresa en empresa.

Son sólo unos centavos, pero en la cuenta de pago es donde se refleja la diferenciaMiguel Álvarez Dorantes | automovilista

Miguel Álvarez Dorantes explicó que revisando las cuentas se dio cuenta que el tanque lleno de su vehículo le costó el pasado 3 de febrero 950 pesos y que justo el día de hoy la cuenta ascendió a mil 100 pesos.

Aparentemente es poco, indicó, pero ya en los hechos no lo es, ya que de febrero a esta fecha la diferencia es de 150 pesos, pero que no es sólo la gasolina lo que ha incrementado sino que de ahí se derivan muchos incrementos más.

Con él coincidió Román Mendoza Murrieta, quien dijo que al final de cuentas todos los incrementos afectan porque impactan en el bolsillo de los consumidores, así sean unos centavos, lo importante es que al final del día no es sólo un producto el que sube sino que es una cascada de incrementos los que tiene que asumir el consumidor.

Por su parte Juan Carlos Díaz Amaya, quien maneja un taxi, comentó que el precio de los combustibles es tan alto, que ya no sabe ni para dónde hacerse, “pero qué se le va a hacer, tenemos que comprarla, no nos queda de otra. A ver hasta cuándo nos cumplen las promesas de no más gasolinazos”.

Ricardo García López, quien también se dedica a manejar un taxi, se quejó del incremento en los precios de los combustibles como la gasolina y el gas, “que están carísimos”, por lo que ya no le salen las dejadas de a 20 o 25 pesos. “También nosotros hemos tenido que subir las tarifas de común acuerdo con los clientes, les hemos subido cinco pesos", indicó.

Dijo que para tratar de ahorrar el combustible se paran un ratito en algunas paradas de autobús de la ciudad, pero no pueden quedarse más de cinco minutos porque llegan los agentes de Tránsito y los mueven, con lo que “la gasolina se les va como agua”.

No hay regulación

Veracruz, Ver.- Sin ninguna regulación las gasolineras en Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo ofrecen el producto y de acuerdo a las zonas es que se encarece hasta 1.50 pesos.

Según Ulises Bravo taxista en la zona de Veracruz las gasolineras de Pemex han mantenido el precio de entre los 19.20 la Magna y 20.50 la Premium, mientras que el resto varían por día y de acuerdo a las zonas donde se ubican.

Hizo referencia que la gasolina Premium supera los 20.50 centavos mientras que la Magna varía entre los 19.69 a 19.78 centavos.

“Siento que en la zona de Tejería es donde se encuentran los precios de la gasolina más cara, la roja, como le llamamos a la Premium, supera los 20.59 centavos, nosotros los taxistas manejamos la magna, pero también se ha notado el cambio, por decir antes cargaba 10 litros y no pasaba de los 160 pesos, pero ahora son casi 205 pesos”, dijo.

“La gasolina ha subido bastante y depende su rendimiento en donde la cargues porque hay gasolineras en donde rinden y otras no, eso quiere decir que en algunas gasolineras quizá no te dan los litros completos, pero es cuestión de identificar las zonas, siento que la zona de Medellín de Bravo está más barato, la magna la encuentran en los 19.10”, comentó Jorge López, otro taxista de la zona.

En las gasolineras como BP el precio de la regular es de 17.80 centavos en promedio, pero esta cifra representa un incremento de entre 80 centavos a 1.00 pesos, por lo que taxistas buscan opciones. Abigaíl Méndez comentó que por semana acostumbra a cargar el tanque de su vehículo con 35 litros sin embargo en el último mes, los 600 pesos que destina para este gasto se dispararon a 623 pesos.

“En las últimas semanas que he hecho mi carga me he dado cuenta que ya no me alcanza para echar los 35 litros que acostumbraba, en la última carga solo me alcanzó para 31 litros, es que el aumento se da en centavos pero si llega a impactarte muy feo”, comentó.

Rodolfo Mendoza usuario del servicio Premium comentó que mensualmente eroga entre 2 mil a 3 mil pesos con el llenado del tanque de su vehículo, el cual ha notado que el precio se ha elevado en los últimos tres meses.

“He visto en litro de premium que es la que yo ocupo hasta en 22 pesos, también depende la zona”, agregó.

Con información de Ingrid Ruiz

La peor crisis, aseveran taxistas

Orizaba, Ver.- De todas las crisis que he vivido, ésta es la peor, dijo el conductor de un taxi que trabaja desde hace 29 años como ruletero. Señaló que, con el aumento a la gasolina, que está por superar los 22 pesos, no sale más que para echarle gasolina al auto y sacar la cuenta del patrón; si bien le va, su ganancia es de 100 o 150 pesos al día, que no alcanzan para nada.

“Si le cobramos al cliente 35 pesos, cinco más de la tarifa actual, se enoja y no ven que nosotros tenemos que sacar el gasto para la familia y el patrón”, agregó. Dijo que viven apretados, pues la situación muy dura.

Primero, saca para la gasolina, luego lo del patrón y al final, para su familia; “tengo dos chamacos estudiando, es muy complicado”, mencionó.

Cuando le va bien logra reunir entre 250 y 300 pesos, pero no alcanza para nada, porque da 150 para comer. Cuando llega la fecha para pagar la luz es otro sufrimiento porque tampoco alcanza. “Este mes me llegó el recibo de luz de 600 pesos, me las veo duras, tampoco pagué la escuela de mi hijo, ya me atrasé”, lamenta.

Por su parte, René Márquez, otro trabajador del volante, dijo que la falta de trabajo, el aumento a los combustibles y la canasta básica, se convirtieron en “la otra pandemia”.

La disminución en la movilidad de la población hizo que sus ingresos bajaran más de un 50 por ciento, sin embargo, con el alza en la gasolina a los operadores “no les salen las cuentas”, pues no se tiene ganancias”, aseveró.

Para sobrevivir, afirmó que deben cobrar una tarifa de entre 35 y 40 pesos en el primer cuadro de la ciudad.

Denunció que en algunas gasolineras dan litros incompletos, así que tienen que buscarle en las que tienen aditivo, pues hay mayor rendimiento del combustible.

Para medio salir con las cuentas dijo que tiene que hacer entre 15 y 20 carreras, para sacar para echarle gasolina, y el resto, para la comida, dijo y señaló que a nadie le preocupa el sector taxista, “somos los olvidados”, concluyó.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba

Buscan la más económica

Córdoba, Ver.- Taxistas llegan a consumir entre 350 a 500 pesos a la semana en gasolina buscando la más económica pues depende de la marca de la estación de reparto del combustible, muchas veces no a completan para “la cuenta del día” lo que complica su situación de trabajo y optan por recorrer más kilómetros en busca de clientes.

Roberto Aguilar es taxista desde hace 8 años y comentó que ha visto como el precio de este combustible sube y llega a bajar, sin embargo con los costos que se maneja hoy día afecta mucho a su economía.

En su caso, hace turnos de 12 horas para poder sacar un ingreso extra que apoye precisamente para la compra de la gasolina y consume alrededor de 15 litros lo que equivale a 300 o 350 pesos, llena su tanque en dos tantos, es decir acude a la gasolinera dos veces al día, “es muy poca la ganancia del gasto en la gasolina por la cuestión de lo que se gasta en encontrar la carrera y de hay obviamente el traslado”.

Jesús Rivera, presidente de la Coalición de Taxistas de Córdoba dijo que todo aumento afecta no solo al gremio o al transporte sino que a la población en general pues al darse el incremento otro tipo de insumos o servicios llegan a aumentar esto para poder compensar los gastos de traslados.

“Es una afectación severa, en nuestro gremio lo que hacemos es buscar la gasolina más económica porque el flujo del precio es diferente en las marcas de carburante”.

Mencionó que la marca de gasolina más conocida llega a costar 19.49 pesos el litro hasta los 20.89 pesos, mientras que en estaciones de este combustible recién llegadas a la ciudad está la regular en 19.19 pesos y la Premium en 21.49.

“Ya es necesario un aumento por lo menos de un 20% pues si está afectando, alrededor de un 70% de compañeros renovó unidades y lejos de la deuda el estar pagando la gasolina más cara y quizá mejor para el cuidado pues si es complicado”.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba