Más migrantes africanos cruzan por Veracruz; ¿cuál es el motivo?

El traslado ilegal de migrantes africanos comienza a ser constante en el sur del estado, en donde incluso muchos de ellos han sido abandonados, de acuerdo con la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).

Según lo informado, a partir de junio comenzó a detectarse esa situación y lo más delicado consiste en que son trasladados en cantidades de más de cien personas, incluidos niños, mujeres y familias completas.

¿Cómo se traslada a los migrantes africanos?

Además, la forma en la que son trasladados, por medio de autobuses, hace suponer que hay alguna organización encargada de traficar con ellos. Sin embargo, según la Redodem, difícilmente se pueden obtener informes de parte de los africanos para saber cómo llegaron, quiénes los trasladaban y sus destinos, pues hay cierta barrera a causa de los idiomas y siempre quedan a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

La tarde del martes fueron rescatados 129 migrantes originarios de Egipto y 8 de Mauritania, que estaban abandonados en un autobús sobre la carretera antigua a Nanchital, en el sur del estado. Los africanos llevaban pulseras con sus nombres y eso hace presumir que algún grupo organizado estaba a cargo de su traslado, según lo informado.

Además, no sería el único caso reciente, pues hace unos 15 días, aproximadamente, la Redodem fue notificada por migrantes centroamericanos que un autobús con varios egipcios había sido interceptado por autoridades también en el sur del estado.

Incluso, durante el pasado martes, integrantes de la Redodem acudieron a dar asistencia a migrantes en situación de calle que estaban en las inmediaciones de la Estación Migratoria de Acayucan y entre ellos había al menos 4 personas procedentes de África.

La Redodem constantemente ofrece ayuda a los migrantes para que puedan obtener la categoría de refugiados en el país, además de que procura que reciban atención médica y alimentos.

¿De qué otros países cruzan por Veracruz?

Pese a los operativos y la violencia en la ruta migratoria, el paso de familias de distintas partes del mundo va en aumento, aseguró Norma Romero Vázquez, coordinadora de la organización Las Patronas.

En entrevista, explica que ya no solo son centroamericanos los que van en busca del llamado sueño americano, son africanos, chinos, haitianos y de muchas otras nacionalidades que van sorteando los peligros y consideran a México la ruta de la muerte. Y es que, reconoce que la mayoría sabe que se pueden quedar en el intento al tener que viajar en tráileres, caminar por zonas inhóspitas, en el tren, en autobús o en cualquier transporte para llegar a la frontera norte.

Precisa que desde hace más de 25 años que comenzaron a brindar ayuda humanitaria en el municipio de Amatlán de los Reyes a este sector de la población “nada ha cambiado”, ya las personas en proceso de migración sufren extorsión, caen en manos de coyotes, en traficantes de personas o con grupos delincuenciales.

Es lo que se enteran cuando algunos les platican sus historias cuando llegan al albergue "Esperanza del Migrante" ubicado en la congregación La Patrona, localidad ubicada aproximadamente a cuarenta minutos de Córdoba.

Reiteró que antes solo eran centroamericanos, pero ahora van de África, chinos y de otras nacionalidades que van huyendo de su país y que quieren llegar a Estados Unidos, no se quedan en México.

"No sabemos ni cómo avanzan porque muchos no hablan ni inglés ni español, si de casualidad pasan acá pues con puras señas porque no hay de otra, llegan, se bañan, descansan, comen y siguen su camino, acá no se quedan" refiere.

En el comedor, las mujeres todos los días preparan alimentos que consisten en arroz, frijoles, café y algo para complementar ya sea pollo, o cerdo, todos comen parejo.

En la entrevista, Romero Vázquez señala que han emitido diversos llamados a los gobiernos para que busquen estrategias para frenar la migración, pero nada da resultado, sigue imparable y se han sumado más países a este fenómeno.

"No sabes todo lo que sufren, no solo es hambre, frío, calor, enfermedades del estómago el dengue, las extorsiones secuestros, violencia, violaciones y no sólo son los delincuentes, también los policías cometen delitos; quien sale de su país de origen es por necesidad, dejando todo, todo".

Explica que van familias enteras, no solo hombres, también mujeres que incluso van embarazadas, niños, adultos mayores, ya no es una edad o género en específico, agregó.

Si bien el flujo migratorio en el tren conocido como La Bestia ha disminuido, hay muchas otras rutas que toman pero todas son inseguras, unas más que otras.

En el caso de Veracruz la ruta es Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Amatlán de los Reyes y Río Blanco, solo en dos lugares hay albergues para ellos, el más conocido es el de Las Patronas.

¿Cómo localizaron a migrantes de África?

En las Choapas, al sur de la entidad, integrantes de corporaciones armadas y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron la noche del martes a 129 migrantes originarios de Egipto y 8 de Mauritania, que fueron abandonados en un autobús sobre la carretera antigua a Nanchital.

De acuerdo con el INM, entre los extranjeros había dos niños que viajaban sin compañía; a todos los extranjeros se les dio protección y la atención necesaria.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, cuando agentes federales de migración fueron alertados sobre la localización de un autobús en el que viajaban 137 extranjeros.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que en el autobús estaban abandonados 129 migrantes de Egipto y 8 de Mauritania, que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano.

Posteriormente, a los migrantes se les otorgó atención médica para verificar que estuvieran bien de salud. También recibieron agua y alimentos.

Durante las primeras investigaciones, personal del INM se percató de que las personas extranjeras portaban una pulsera con un nombre propio, un distintivo característico que utilizan los grupos de tráfico de personas.

Después de verificar el estado de salud de todas las personas, se pudo contabilizar que en el grupo viajaban dos niños no acompañados, un núcleo familiar conformado por dos personas, 125 adultos de nacionalidad egipcia y ocho adultos de Mauritania.

Momentos después, todos los adultos fueron trasladados a la estación migratoria con sede en Acayucan para continuar con su proceso administrativo migratorio, en donde también se les brindó atención médica.

Mientras tanto, el núcleo familiar y los menores no acompañados fueron trasladados a la Oficina de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes y Núcleos Familiares, además de que se dio parte a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.