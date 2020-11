Aumenta pobreza en Xalapa... y la demanda de ayuda en Cáritas

Xalapa, Ver.- El año pasado, en el Día de la Caridad, se reunió la cantidad de un millón 300 mil pesos, por lo que este año se hace un llamado al altruismo de los ciudadanos, en vista de que las necesidades son mayores pues 50 por ciento se ha incrementado las demandas de la ciudadanía más vulnerable.

Se da de comer a entre 20 y 26 personas diariamente; 23 adultos mayores son atendidos en el albergue y hay desabasto de medicamento para diabetes e hipertensión, dijeron Andrea Arcos, María Artemia Jiménez y Eva Leticia Villagrán Ramírez, integrantes del equipo de Cáritas Xalapa.

Local Demandan veracruzanos más ayuda de comida y medicinas

Cáritas no cerró ninguna de sus sedes en el estado pues la caridad no se detiene, más en un año tan difícil como éste en el que muchas personas han perdido su empleo, les redujeron salarios y los hospitales públicos no les pudieron atender y dar medicamentos.

Entrevistadas en la sede de Altamirano esquina con Betancourt, en el centro de esta ciudad, dijeron que como personas de fe y esperanza esperan poder tocar los corazones de la población para que aporte en efectivo durante el día 14 de este mes en que se realizará la única colecta que realizan al año.

Indicaron que los voluntarios, acreditados debidamente, tocarán a las puertas de los ciudadanos y les abordarán en las calles para solicitar su cooperación, por lo que piden escucharlos.

Oficina de "Cáritas", en el centro de la ciudad / Foto: Archivo

Aunque la situación económica este año es diferente y difícil esperan que el altruismo y generosidad de la sociedad se manifieste, pues además de los bienhechores con que cuentan regularmente, este años los recursos serán utilizados para la compra de medicamentos para diabetes e hipertensión, entre otros, que se les han terminado. Asimismo se requiere el dinero para pagar tratamientos de quimioterapias, radioterapias, diálisis y hemodiálisis, entre otros.

Hoy más que nunca se requiere el apoyo de la ciudadanía, pues si en años anteriores había gente sin salud, sin hogar, sin empleo, este año la solicitud de los servicios se ha incrementado en 50 por ciento, asentó Eva Leticia Villagrán, contadora de la institución, quien añadió que ninguna de las sedes cerró y que tanto el laboratorio, como el albergue, el comedor y las oficinas centrales no han cerrado, ya que “la caridad nunca cierra”.

Cáritas cuenta con cuatro casas: una en Coatepec en la calle Hernández y Hernández de la colonia Lázaro Cárdenas; el albergue para personas mayores que se ubica en Venus número 8 de la colonia 26 de Agosto, el laboratorio de análisis clínicos, donde se ha disparado la prueba de embarazos, cuyos reactivos son muy caros, pero que se ha sostenido gracias a sus bienhechores.

Asimismo el comedor, la farmacia, y los servicios médico y de psicología no han parado, pues no sólo se atiende a adultos mayores sino a desempleados y personas enfermas, por lo que también incrementó la solicitud de despensas al doble.

Además de estas casas, Cáritas cuenta con 54 Cáritas parroquiales en municipios como Xico, Coatepec, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes, Alto Lucero, Perote, Los Altos, entre muchas otras, con las que se reparten los recursos captados durante el Día de la Caridad, por lo cual 300 mil se quedaron en las oficinas centrales y el resto fue repartido entre esas sedes.

Los números de cuenta para quienes deseen donar sin salir de casa y los cuales son deducibles de impuestos: son en BBVA 0481939580 y 0199627774 y los teléfonos son 2288180132 y 2288167841.