Aumentan estafas en línea: robo de identidad y fraude cibernético, lo más común

En Veracruz, el robo de identidad y el fraude cibernético son los principales problemas que afectan a los consumidores. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó en 2022 que de las reclamaciones recibidas en el estado de Veracruz, 1,105 asuntos fueron por fraude virtual o cibernético, situando a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a incidencia.

¿Qué es el fraude cibernético?

El fraude cibernético implica el uso de tecnología por parte de los defraudadores, ya sea a través de teléfonos celulares, banca telefónica, internet, banca móvil o comercio electrónico. Entre las causas clasificadas como fraude cibernético se incluyen envíos o retiros de dinero móvil no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas y consumos en internet no reconocidos.

En Veracruz, el robo de identidad y el fraude cibernético son los principales problemas que afectan a los consumidores | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Cuáles son las reclamaciones por fraude tradicional?

Por otro lado, las reclamaciones por fraude tradicional, realizado mediante medios bancarios tradicionales como terminales punto de venta, cajeros automáticos y sucursales bancarias, sumaron 1,405 quejas en Veracruz, ubicándolo en sexto lugar a nivel nacional. Además, el robo de identidad representó el 3.7 por ciento del total de reclamaciones en el estado.

El fraude en compras en línea se ha convertido en un problema significativo. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en los primeros cuatro meses de 2024 los reportes por estafas en línea incrementaron un 45 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2023, registrando más de 7 mil personas atendidas por fraudes o intentos de fraude en compras en internet.

¿Cuáles son los productos donde hay más estafas en línea?

Los electrónicos, electrodomésticos, viajes o ropa son los principales productos ligados a estafas.

El 39 por ciento de las víctimas tiene entre 18 y 30 años, y el 33 por ciento entre 31 y 45 años. En cuatro de cada cinco reportes, el fraude ya se había consumado. La mayoría de los casos provienen de la Ciudad de México, seguidos por entidades como Estado de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Guanajuato.

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el fraude en Veracruz tuvo una tasa de 3,867 casos por cada 100,000 habitantes durante 2023.

El fraude en compras en línea se ha convertido en un problema significativo | Foto ilustrativa: René Corrales/Diario de Xalapa

Pasos para evitar fraudes en línea

Para evitar fraudes en línea, el Consejo Ciudadano recomienda:

Verificar la reputación del vendedor : Leer reseñas y desconfiar de grandes ofertas con precios muy bajos.

: Leer reseñas y desconfiar de grandes ofertas con precios muy bajos. Revisar la página web : Un sitio falso suele tener imágenes de baja calidad, errores ortográficos o gramaticales, y URL sospechosas. Asegurarse de que la dirección web comience con "https://" y buscar opiniones de otros usuarios sobre la tienda.

: Un sitio falso suele tener imágenes de baja calidad, errores ortográficos o gramaticales, y URL sospechosas. Asegurarse de que la dirección web comience con "https://" y buscar opiniones de otros usuarios sobre la tienda. Diversificar los métodos de pago: Utilizar tarjetas virtuales con códigos de seguridad dinámicos.

Mantener el antivirus y el firewall actualizados protege contra posibles ciberfraudes | Foto ilustrativa: David Bello / Diario de Xalapa

La Condusef sugiere revisar los estados de cuenta, ya que esto permitirá detectar cargos no autorizados. Proteger los datos personales significa no compartir información personal o financiera a través de correos electrónicos o mensajes de texto.

Es recomendable utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas. Mantener el antivirus y el firewall actualizados protege contra posibles ciberfraudes. También es útil conservar comprobantes y capturas de pantalla para cualquier reclamación.

Ser consciente de los modos de operación de los estafadores y tomar medidas de seguridad adecuadas al navegar por internet y utilizar redes sociales puede ayudar a protegerse de las estafas en línea y asegurar una experiencia de compra más segura.