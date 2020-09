Aumentan invasiones en predios del puerto, por falta de apoyo de la FGE y de la SSP: Gerardo Zamora

Veracruz, Ver.- La falta de apoyo de la Secretaría de Seguridad Publica y la incapacidad de la Fiscalía General del Estado ha generado que las invasiones de predios en el municipio de Veracruz, aumenten de manera alarmante.

Por un lado la policía estatal se niega a participar en el desalojo de familias invasoras y por el otro se enfrentan con funcionarios de ministerios públicos que desconocen o carecen de disposición para hacer cumplir la ley, acusó Gerardo Zamora Garrido, director del Instituto Municipal de la Vivienda.

“Continúa por un vacío de poder en el estado, porque la Fiscalía no actúa adecuadamente y como no tenemos a la policía a nuestra orden, no podemos hacer el desalojo desde el principio, no quieren ir los policías y entonces en ese vacío de poder, la gente se aprovecha de esa situación”, manifestó el funcionario municipal.

Aseguró que existen varias zonas del municipio donde el problema de las invasiones ha ido en aumento, como en la zona del kilómetro 13.5, Valente Díaz, Camino Real y otras más, sin embargo por la falta de disposición de dichas autoridades, han tenido que permitir que el problema continúe.

“El ministerio público me dice que yo no puedo denunciar si yo no demuestro que soy el propietario, pero yo como voy a demostrar que soy propietario de un vaso regulador que nadie tiene escrituras, pero es un delito ambiental, entonces el MP no puede hacer nada y yo tengo que permitir que estén ahí. Una del MP contentó eso, donde cabe ese tipo de funcionarios”, comentó.

Y aunque señala que cuentan con una corporación policiaca municipal, recordó que la misma está destinada a resguardar la zona centro de la ciudad por acuerdo institucional.

Aseveró que las familias ya fueron avisadas de los riesgos que corren al estar asentadas en zonas de riesgos y de las acciones legales que pueden ser objetos, sin embargo están renuentes a reubicarse.

El director del Instituto Municipal de la Vivienda calculó que el número de invasores podrían ascender a más de 600, pues asegura que cada vez que hacen un censo, es mayor el número de familias que provienen, sobre todo de Oaxaca, Puebla y del sur de la entidad.

Acusó que fue en los últimos diez años cuando empezó a dispararse las invasiones en la ciudad de Veracruz, con la anuencia de las administraciones priistas.

En ese sentido aseveró que no existe un solo vaso regulador que no esté invadido y demandado en el municipio de Veracruz.