SSP y FGE, dependencias con más quejas de derechos humanos

Córdoba, Ver. - Hasta la semana pasada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en Córdoba reportó un aumento en las solicitudes de intervención a comparación del 2020 teniendo un total de mil 348 que incluyen gestoras, orientaciones y quejas, comentó Manuel Antonio Sánchez Hernández, delegado regional de la comisión.

Recordó que en años pasados la estadística llegaba a mil, sin embargo, este año fue un aumento de más de 300 intervenciones siendo las orientaciones el porcentaje de atención más alto, estas derivaron en temas jurídicos, alimenticios y de arrendamientos laborales, este último se remitía a las instancias adecuadas.

Te puede interesar: Encuentran a joven reportada como desaparecida en Córdoba

El entrevistado manifestó que la instancia con mayor quejas de este año fue para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) específicamente para la Policía Estatal, Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) teniendo un total de 68, al momento de la detención hubo quejas por violaciones a su integridad personal algunos se atendieron detenidos en el Cereso, se está integrando el expediente, propiamente la queja y luego se emitirá la resolución.

Local Versión no creíble de policías detonó pleito político

De las más de mil solicitudes de intervención 100 fueron para gestorías ante diversas instancias como por ejemplo el acompañamiento a los colectivos de personas desaparecidas, acompañamiento para las revisiones de carpetas de investigación, para servicios periciales y gestorías con registro civil “En anteriores ocasiones hasta el 2019 muchas quejas tenían que ver con las escuelas y esto ya es muy poco pues si acaso tuvimos 2, pero por otras circunstancias ya nos bajó mucho este asunto al menos en la delegación”, dijo.

Cabe hacer mención que esta delegación atiende a 37 municipios entre los que destacan Córdoba, Orizaba, Fortín, Huatusco, Omealca, Amatlán de los Reyes, Nogales, Ciudad Mendoza, Ixhuatlán del Café, Yanga, Tezonapa, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Zentla, Tomatlán, Coscomatepec, Cuitláhuac, Naranjal, La Perla, Mariano Escobedo, Paso del Macho, entre otros.

Finalmente, cuestionado sobre las perspectivas para el 2022, Sánchez Hernández manifestó que estará teniendo contacto con los alcaldes electos de los municipios que comprenden su delegación para ofrecer los cursos de capacitación en cuanto a los derechos humanos y otros temas para el personal municipal que estará entrado en labores a partir del primer día del próximo año.