¿Aumento al salario mínimo? Administración federal tendrá margen para elevarlo: Economía UV

La próxima administración federal tendrá margen para mantener la política de elevar los salarios mínimos en una proporción que mejore las condiciones laborales sin impactar la inflación, explica el director de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Fermín Isaías Cabo Leyva.

En materia de salarios mínimos hay un quiebre positivo a partir de 2018, con incrementos del 20% que han permitido mejorar las condiciones de los trabajadores y todavía hay margen para mantener esa evolución, expuso.

Subraya que en los últimos años, a partir del año 2018, se ha logrado mayor seguridad laboral en el país con un salario mínimo más alto, debido a que se dieron cambios en la política laboral, principalmente, en lo relativo al salario mínimo, explica.

Dijo que se ha dado una evolución diferente en todos los tipos de salario, pero en general se ha visto un quiebre, porque anteriormente al año 2018 los incrementos a los salarios eran muy bajos, a pesar de que había una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con la excusa de afectar la inflación.

Agrega que los datos actuales, indican que los incrementos a los salarios mínimos han sido básicos para darle mayor formalidad al mercado laboral, “lo que es básico para tener un empleo formal que permite ahorrar para el futuro retiro".

Fermín Cabo expone que aunque en mayor se dieron noticias de que había caído el empleo, lo que no se dijo es que correspondió a una cuestión estacional, “en ciertos periodos hay subidas y en otros bajadas del número de empleos formales y ese patrón se repite cada año”.

Lo que ocurrió en mayo es que hubo una caída fuerte de trabajadores eventuales, pero hubo trabajadores permanentes. “Hay que analizar las cifras sin caer en fatalismos”, dijo.

Los incrementos a los salarios mínimos han sido básicos para darle mayor formalidad al mercado laboral | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Salarios crecientes

Exhorta a analizar con cuidado los datos laborales, para no exagerar las cifras.

Como Observatorio Económico y Financiero, dijo que tendrán el estudio de la dinámica laboral con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque es necesario analizarla de forma permanente.

La realidad es que la dinámica laboral, en Veracruz y a nivel nacional, ha sido positiva. Aunque hay altas y bajas en ciertos periodos, la actividad económica va en alza.

En cuanto a las alzas salariales, que en los últimos años han sido de 20 por ciento, hay margen para que el nuevo gobierno federal mantenga la tendencia.

Hay que entender que los salarios son un costo para las empresas entonces si se aumentan, las utilidades serán menores, pero no quiere decir que no puedan elevarlo, “porque en economía hay algo que se llama la productividad de los factores y se dice que no puede aumentar el salario si no aumenta la productividad de los trabajadores, pero hay estudios que demuestran que se está pagando al factor trabajo menos de lo que produce. Por eso hay margen de incrementar, por eso el gobierno analiza qué tanto se puede aumentar”.

La Conasami tiene estudios importantes donde demuestra que todavía hay margen para poder maniobrar. “Creo que con respaldo de estudios serios como los de la Conasami se puede ver qué tanto se puede mover el salario mínimo y seguramente se mantendrá la línea de dar a los trabajadores aumentos que mejoren sus condiciones de vida”, explica.

