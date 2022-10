Para solventar necesidades, se requeriría aumento en las tarifas del agua del 30%; no se aplicará: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que actualizar en 10 por ciento las tarifas de agua en Xalapa no es ilegal ante las necesidades que existen en materia hidráulica, y que en la ciudad se necesitaría un incremento de cerca del 30 por ciento para atender todos los requerimientos, aunque no se va aplicar.

“No es ilegal, es más, necesitaríamos como 25 a 30 por ciento (más), que no lo vamos a hacer, aclaro, para poder llegar a un equilibrio y decirle a la gente sí puedo hacer el colector. Sabes ¿cuánto cuesta un colector este año nada más para el ayuntamiento?, uno solo cuesta 50 millones que es el Monte Everest y lo vamos a hacer, el de Vaso de Andrade 43 millones y lo vamos a hacer”.

En entrevista refirió que tiene que ser realista y no por ser “simpático y popular”, no decirle a la gente la realidad de que no alcanza lo que se cobra por el servicio de agua potable.

“La ley de aguas te indica que subas mensualmente la indexación inflacionaria so pena de tener castigo por daño patrimonial, el organismo operador del agua como la administración pública tiene un proceso de incrementarlo o es daño, es irresponsabilidad”.

Refirió que los incrementos que se han registrado este año y el anterior, en acero y cemento están muy encima de la indexación inflacionaria.

“Si tú te das cuenta, un vehículo costaba 390 mil, hoy nos cuesta casi 900 mil pesos, estamos consiguiendo vehículos de 3 toneladas para dar servicio a las demandas de fugas y demás y tenemos pura carcacha, casi vale 900 mil pesos, está muy delicado”.

A su decir, si se continúa “fingiendo” que están actualizando la inflación, pero no les alcanza para tubos, drenaje, válvulas y no tienen responsabilidad, “mañana sus hijos, nuestros nietos se quedan sin agua y sin drenaje”.

“Yo creo que hay que ser popular, pero hay que ser responsable, es una lástima que cuando la inflación está arriba del 25 o 30 por ciento en insumo de concreto, varilla, cemento, los vehículos en 200 por ciento (de incremento), y que tenemos 500 millones de nómina, estemos nosotros no siendo realistas, porque yo me voy en unos meses y qué le dejo a la gente, ¿un organismo en quiebra? Por ser simpático y popular, tenemos que decirle a la gente la realidad no nos alcanza lo que cobramos del agua, no nos alcanza para pagar la nómina y tampoco para pagar los más de 360 millones de pesos de deuda que nos dejaron”.

Subrayó que el 10 por ciento de actualización en las tarifas de agua por la inflación que se aprobó, está respaldado por el órgano de gobierno | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Se tiene que abatir la mala imagen de corrupción de CMAS

Refirió que además se tiene que abatir la mala imagen de corrupción de la CMAS lo que se está haciendo, “porque la gente te paga el agua si confía que hay obra de drenaje y de agua potable, pero si nada más cobras y ve que no tiene en cuatro años dos obras la gente sospecha, nosotros tenemos que dar resultados para que la gente se anime a pagar el agua y los servicios”.

Subrayó que el 10 por ciento de actualización en las tarifas de agua por la inflación que se aprobó, está respaldado por el órgano de gobierno.

“Y no es delito porque no es dinero para mí, ni dinero para ustedes, es dinero para un organismo que te dé obras (…) yo no sé qué tan caro es el agua cuando hoy una persona me decía que quiso ver un partido de futbol y le cobraron 400 más IVA, y digo ‘te salió más caro que el recibo del agua, por ver un partido chaga’ y ese sí lo pagas, en Netflix ya les subieron 200 pesos la mensualidad, de internet 500 por ciento, la cerveza 300 por ciento y yo no veo una manifestación por eso”.