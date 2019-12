Aumento salarial provocará cierre de empresas: Canaco

XALAPA, Ver.- La Cámara Nacional de Comercio en Veracruz dijo estar en desacuerdo con el aumento salarial que se aprobó para el año 2020, debido a que no se tomó en cuenta que la economía está en recesión.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, José Antonio Mendoza García, advirtió del riesgo de cierre de establecimientos que podría generarse durante los primeros meses del año.

Y es que a decir del entrevistado, el sector comercial enfrenta una crisis en la actualidad por la falta de ventas como consecuencia de la ausencia de inversiones y falta de circulante entre las familias.

El entrevistado aseguró que la medida impactará considerablemente la economía de los diversos comercios.

La situación no está para los aumentos, creo que no fue estudiado bien debido a que tenemos una situación de cero crecimiento, obviamente las inversiones no se han dado y el comercio en estos momentos está sufriendo una crisis, esta medida va a dañar a los pequeños comercios

En la Cámara de Comercio de Veracruz, son más de mil 500 empresas afiliadas, pero las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas, dijo.

Hay promesas de que va a haber derrama económica a principios de año de parte del gobierno federal y estatal, esperemos que eso suceda, sino va a haber problemas

Y si bien esperan que este periodo vacacional genere una reactivación económica, Mendoza García, aclaró que no será suficiente para cumplir con el aumento salarial estipulado para el próximo año.

Desde luego están habiendo movimiento comercial, pero lo que nos preocupa son las medidas que se están tomando, pues eso va afectar al sector comercio

insistió el entrevistado

Por ello ante ese panorama, el líder de los comerciantes establecidos a nivel local manifestó que en breve, integrantes de la Concanaco estarán reuniéndose en la capital del país para determinar qué medidas efectuar ante el anuncio realizado por la Secretaría del Trabajo a nivel federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.