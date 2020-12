Autodefensas no son un hobby, son una necesidad

Francisco Carmona Cortés, quien está al frente de las autodefensas en Xalapa, dijo que actualmente estos grupos armados tienen presencia en 50 municipios veracruzanos, no por gusto, sino por necesidad al no encontrar eco en las autoridades. “No lo hacemos por hobby, la seguridad es una necesidad del pueblo”.

Él entró al movimiento porque sufrió el secuestro de un hijo a quien lograron recuperar, indicó, por lo que se busca es rescatar y preservar su patrimonio, por lo que solo dejarán el movimiento cuando haya garantías y seguridad.

Explicó que actualmente se encuentran en toda la sierra, en la colindancia con Puebla, puesto que de allá vienen muchos asaltantes quienes les quitaban sus cosechas a los campesinos veracruzanos.

Asentó que sí tienen miedo, pues han recibido amenazas, pero que seguirán trabajando y extendiéndose hacia otros municipios como la sierra de Altotonga, donde les están requiriendo debido a los secuestros, robos y pago de piso que los grupos delictivos les exigen.

Local Rechazan a autodefensas; no ven bien a grupos armados

Desde Xalapa, Veracruz, las altas montañas pasando por Córdoba, Orizaba, Nogales, Huatusco, hasta llegar a Maltrata, en los límites con Puebla, los grupos de autodefensas han venido recuperando la seguridad en las colonias de esos municipios. Asimismo realizan labor social y dan asesorías jurídicas a quienes lo necesitan en temas como invasiones de terrenos, áreas verdes, y parques, abundó.

Entrevistado vía telefónica, asentó que en el puerto de Veracruz están haciendo rondines y asisten a donde les solicitan como a las colonias conurbadas con Boca del Río, pues la representación que tienen es amplia, por ejemplo participaron en el desmantelamiento de una casa de trata de blancas en la ciudad de Veracruz, donde rescataron a varias niñas, que entregaron al DIF estatal.

En Xalapa, los delitos que más se dan son el robo a casas habitación, de autos, así como las ejecuciones como la que ocurrió la noche del miércoles por la Normal Veracruzana y los atentados como el que hubo en Campo de Tiro, abundó.

Veracruz no reconoce que sí hay grupo, lamentan

Es un hecho que existen, que están trabajando y han pedido coadyuvar con las autoridades de seguridad estatales, asentó, pero no ha habido apertura por parte del Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, ya que reconocerlo sería aceptar que no están haciendo bien su trabajo y que no se han esforzado, indicó Carmona Cortés .

Sin embargo, dijo que hay municipios donde la autoridad sí les reconoce, como en Palo Gacho, donde acaban de tener una reunión con la Fuerza Civil, que les pidió apoyo. “No lo hacemos por hobby, la seguridad es una necesidad del pueblo”, reiteró.

“Estamos en 50 municipios del estado de Veracruz, a pesar que éste es uno de los tres estados que nos niegan y somos alrededor de 8 mil personas armadas”, insistió.

Local Autodefensas salieron huyendo de Veracruz, presume SSP

Adelantó que ya están en pláticas con vecinos de Altotonga y Perote para empezar a trabajar también hacia aquella región hasta llegar al Carmen, en los límites con Tlaxcala, donde ya han empezado a preparar a la gente, que "debe estar consciente de que en este movimiento no hay paga, ésta es poder dormir tranquilos, porque les están cobrando derecho de piso a todos los comerciantes, pero cuando el pueblo se alza, como acaba de suceder en una comunidad cercana a Nogales, donde capacitaron a la gente, los delincuentes se van".

En las zonas montañosas, en la colindancia con Puebla, señaló que casi todos son grupos armados debido al abandono que han sufrido en cuanto a la impartición de justicia. Ahí, aseguró, muchos poblanos vienen a delinquir a Veracruz y los vecinos se tuvieron que armar por necesidad.

"La autoridad está rebasada --puntualizó--, como ya lo han aceptado, ya que les faltan elementos, llegan muchas horas después de que han sucedido los delitos y cuando llegan ya nada pueden hacer, sobre todo en las sierras, donde no hay señal de celular y la gente tiene que bajar a otras para obtener un poco de señal. Ahí, los autodefensas se comunican por radio y como están en la región llegan más rápido, eso ha orillado a los delincuentes a replegarse a otros municipios", aseguró.

Local Portamos armas por necesidad; dijimos hasta aquí": autodefensas

Aunque no han sido atacados, sí han recibido amenazas, pero a pesar de eso no se cubren el rostro cuando llegan a alguna comunidad porque hacerlo sembraría incertidumbre y desconfianza.

“Existimos por una necesidad, vamos a continuar, no podemos dejar de trabajar mientras exista inseguridad, una vez que el gobierno haya atendido las necesidades, lo dejamos y nos vamos a hacer lo que nos gusta. No podemos dejarlo antes, porque sería dejar las puertas abiertas al crimen”, concluyó Carmona Cortés.