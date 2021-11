Autoridad ya no debe esperar 72 horas si alguien desaparece

Córdoba, Ver. - En municipios como Córdoba, Omealca y Orizaba se tienen espacios identificados donde presuntamente habría fosas clandestinas, pues en la última búsqueda realizada por integrantes del Colectivo Madres Luna en en el municipio de Omealca fueron encontrados 20 cuerpos de los cuales 4 han sido identificados, mencionó Marcela Zurita Rosas, coordinadora del colectivo.

Cada tercer día, a través de la página de Facebook del colectivo se comunican personas para pedir apoyo de búsquedas, no obstante de acuerdo a la entrevistada, los datos que ellas tienen afirman que de 4 a 5 personas desaparecen diariamente en el Estado.

La organización actual que tiene este colectivo con la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz ha arrojado que municipios como Orizaba, Omealca y Córdoba cuentan con puntos de búsqueda donde también en su red social de forma anónima se brinda información de senderos, terrenos u espacios donde puedan encontrarse pozos con cuerpos, sin embargo este colectivo realiza todo orden y planeación para la búsqueda.

Foto: Cortesía | Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba

Este día, buscan la forma de visibilizar su labor en torno a las búsquedas realizadas, sin embargo, Zurita Rosas, detalló que es importante se dé el paradero de las personas que son reportadas como desaparecidas esto antes de las 72 horas que anteriormente se manejaba como un "tiempo límite" para empezar con la difusión de información respecto al tema, hoy día esto ya no es así, pues la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía especialidad en desaparecidos debe dar respuesta inmediata.

"Es que ya no existe, ya la fiscalía debe aceptar inmediatamente la denuncia de desaparición a la que acude la familia, aún así hayan pasado 5 horas. Cada familia conoce a su familiar, sus costumbres y horarios y si ellos ponen la denuncia es porque algo no está bien y la fiscalía y todos deben de saber que las 72 horas ya no existen".

Zurita Rosas, dijo que en caso de que pidan las "famosas 72 horas" para levantar denuncia, quienes acudan deberán de comunicarse a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba donde tienen la obligación de dar el acompañamiento para levantar la denuncia por desaparición y a su vez iniciar la búsqueda.

Desde el 2014 que se fundó el colectivo Madres Luna estas mujeres han subido y bajado senderos para localizar a sus hijos, primos y hermanos que para ellos no representan una estadística por ende no mencionan cifras pero si recalcó que son alrededor de 50 familias a las que apoyan pues no sólo brindan acompañamiento a los desaparecidos de Córdoba sino que su labor ha llegado a municipios como Ixtaczoquitlán, Huatusco, Coscomatepec, Tezonapa entre otros.

Es la lucha que tenemos desde hace años encontrarlos, buscarlos y si los dejan pues sabemos ya no regresarán jamás pero estamos en la incertidumbre de que si esta vivo o muerto

De igual forma su búsqueda no se enfoca en los cuerpos sino en la vida y es así como han recorrido más de 10 penales a lo largo de la República y aunque ha sido exitosa la búsqueda, las personas no corresponden a los desaparecidos del estado.

Como parte de su actividad para visibilizar a los desaparecidos y la labor de estas mujeres y hombres, se colocarán en el atrio de la Catedral de la Inmaculada Concepción al menos por 5 días lonas con todos y datos de los extraviados a quienes desde 2010 o antes le han perdido la pista.