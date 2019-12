Autoridades del Acuario dicen que no hubo afectaciones a especies

Veracruz, Ver.- Tres días después del escándalo que se originó tras una fiesta realizada en el interior del Acuario de Veracruz, autoridades del recinto aseguran que no hubo afectaciones para las especies que permanecen en cautiverio.

Las autoridades evitaron hablar con la prensa, pero durante la mañana de este domingo fue posteado un video de tres minutos en el sitio oficial del Acuario de Veracruz donde el biólogo Raúl Marín Osorno explicó que no hubo daños en las especies que se encuentran en la pecera arrecifal, donde se llevó a cabo el evento.

Argumentó que no fue un evento privado, sino se trató de una celebración para el personal que labora en el Acuario con motivo de su aniversario.

Te comento que hemos visto en las redes algunas publicaciones que mencionan que el Acuario de Veracruz tuvo una fiesta privada aquí en el área de la pecera arrecifal y que los animales fueron afectados, te comento que los animales no fueron afectados en la absoluto porque tememos protocolos estrictos de seguridad para las especies y para los organismos.

Detalló que el material con el que están hecho las peceras es de acrílico que filtran el sonido.

“Entre las partes importantes que impiden que nuestras especies se dañen por ruido, son los muros de concreto que tenemos que filtran el ruido y las ondas sonoras, pero también los paneles de acrílico que integran nuestras exhibiciones. Esto impide que el ruido exterior pase a las especies, por ejemplo, si tú tienes música a 75 decibeles únicamente pasaran al interior de la pecera si acaso, 5 decibeles”.

El biólogo, quien aseguró que de haberse presentado alguna afectación hubiera sido el primero en parar el evento, afirmó que desde hace 27 años ha estado a cargo de los organismos marinos del lugar.

Invitó a la opinión pública a acudir al Acuario para constatar que las especies se encuentran bien y los exhortó a no dejarse llevar por información a la que calificó como tergiversada.

“Si tienes alguna duda te invitamos, no te dejes llevar por información tergiversada, no sé, a veces con cierto morbo o información, no sabemos por qué salió ese tipo de información, aquí estamos y te recibimos para que compruebes que las especies están bien, el Acuario no solo es de nosotros, sino de todo Veracruz y todo México”.