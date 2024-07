Autoridades nunca han tenido intención de proteger al medio ambiente: LaVida

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Guillermo Rodríguez Curiel, aseguró que ninguna autoridad, del nivel que sea, tiene la intención de proteger y conservar el medio ambiente.

¿Qué opina la LaVida sobre la construcción de un tercer reactor en Laguna Verde?

El ambientalista fue cuestionado sobre la declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien aseveró que especialistas en el área de energía consideran que es viable la construcción de un tercer reactor en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero.

Refirió que un caso concreto es el fracking, proyecto al cual cada año se le destina un determinado presupuesto | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Ante ello, señaló que las autoridades siempre buscan el beneficio propio sin importar los daños que se pueda causar a la población o la naturaleza.

“Ni el presidente de la República, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni los partidos políticos, mucho menos la burguesía o empresarios tienen interés en la conservación de la naturaleza de la biodiversidad”, mencionó.

Refirió que un caso concreto es el fracking, proyecto al cual cada año se le destina un determinado presupuesto.

“Cada año decían que no al fracking y le asignaban presupuesto para la práctica de la fractura hidráulica, entonces no me sorprenden estas declaraciones de Andrés Manuel (López Obrador)”, expuso.

Indicó que no es raro que se pretenda desarrollar un proyecto de este tipo cuando, dijo, se desarrollaron proyectos como el Tren Maya que provocó afectaciones graves al ambiente.

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), Guillermo Rodríguez Curiel | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

“Nosotros tenemos claro que gane quien gane la resistencia continúa, tenemos que defender hasta con la vida la biodiversidad para esta y las próximas generaciones, lamento mucho que se esté decidiendo este tema, ya se va, seguro lo va a dejar firmado para quitarle a Claudia Sheinbaum responsabilidad sobre este tercer reactor”, manifestó.