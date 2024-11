Más de 500 restos podrían ser exhumados en cementerio municipal de Veracruz

Veracruz, Ver.- Al menos 500 tumbas en el cementerio municipal de Veracruz podrían ser exhumadas porque ya vencieron los siete años permitidos y muchos corren el riesgo de ir a la fosa común ante el olvido de sus familiares, informó la directora con la comisión de panteones en el municipio, María del Rosario Vera.

Durante la entrega de pan y champurrado a personas que acudieron este viernes a visitar a sus difuntos al camposanto, explicó que cerca de 500 tumbas están en trámite para su exhumación dado que ya se cumplieron los siete años que se permite de permanencia para el caso de adultos y seis años para menores.

Aclaró que se irán exhumando según necesiten los espacios, sin embargo, alertó que algunos podrían irse a la fosa común porque hay muchos familiares que ya no se hacen cargo de sus difuntos.

Recordó que el año pasado más de 300 se fueron a la fosa común, ya que hay casos que tienen más de 10 años.

María del Rosario Vera aclaró que se irán exhumando según necesiten los espacios / Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

“Tenemos un aproximado de 530 tumbas que serán exhumadas, no todas en el mismo momento, conforme vayamos necesitando los espacios, hay casos que tenemos con más de diez años y no han sido reclamados, los que no sean reclamados se van a la fosa común, el año pasado fueron como 300”, externó.

Recordó que son trámites que se pagan ante el Registro Civil y los costos dependen, ya que si se quedan en uno de los nichos del panteón municipal el costo es de alrededor de seis mil pesos y si quieren cremar los restos deben solicitar los servicios de una funeraria.

Puntualizó que en el cementerio municipal hay alrededor de 10 mil tumbas y cerca de ocho mil nichos; de estos hay un promedio de 900 disponibles.

La entrevistada llamó a los familiares de fallecidos con una antigüedad mayor a siete años a acercarse a las oficinas para pedir información.

Por otra parte, aseguró que previó a estos días santos, se hicieron jornadas de limpieza en los panteones para reducir el riesgo en la aparición de moscos transmisores de dengue, luego de las últimas lluvias.

Dijo que se levantaron cacharros y se prohibió que se dejen floreros con agua.

Los panteones estarán abiertos desde las 9:00 de la mañana hasta las 17:30 para cerrar a las 18:00 horas.

