Auxilian con recursos de su bolsa, grupos de emergencia

Sin apoyo gubernamental sobreviven los servicios de emergencia de Pánuco, Veracruz, donde para atender la demanda de los habitantes de 248 comunidades, sólo se cuentan con una ambulancia de la Cruz Ámbar y otra del DIF municipal, aseguró Gustavo Rodríguez Gómez.

Entrevistado vía teléfonica, el técnico en urgencias médicas, nivel básico, quien desde hace 16 años se dedica a prestar auxilio a la sociedad, puntualizó que en este municipio veracruzano no se cuenta con ningún otro servicio de emergencias pues ni la federación ni el gobierno estatal han atendido este rubro, por lo que se sabe que los servicios existen hasta Tuxpan, puesto que más allá se cree que no los hay.

Foto: Cortesía | Gustavo Rodríguez

Los ocho voluntarios que se dedican a salvar vidas, lo que los tiene muy orgullosos, sólo reciben alguna compensación para alimentos debido a que los turnos son largos, dijo.

Local Temía ir a un servicio y no volver a casa, joven bombera que murió

Con el apoyo de la ciudanía es que han podido sobrevivir y prestar el servicio en una camioneta adaptada como ambulancia que adquirieron de un particular. Todos los insumos necesarios para prestar un servicio decoroso se han adquirido gracias a los ciudadanos que aportan alguna cantidad al recibir el servicio, así como a las campañas para recibir donaciones, explicó porque no cuentan con apoyo de ninguna institución gubernamental.

Actualmente la ambulancia que de Cruz Ámbar no puede prestar el servicio porque se le descompuso la computadora, por lo que utilizan algunos vehículos privados mientras ésta es rehabilitada.

Añadió que actualmente todos los elementos, entre los que se encuentran 4 técnicos en emergencias médicas, un comandante de Bomberos, dos socorristas y un psicólogo, se encuentran sanos puesto que no prestan el servicio a personas infectadas de Covid-19 o a sospechosos de estar infectados, pues no pueden permitir que ninguno se enferme en primera porque no cuentan con salario para atender necesidades de salud y segunda porque dejarían de prestar el apoyo.

Señaló que la comunidad más alejada de la cabecera municipal de Pánuco queda a dos horas 40 minutos, por lo que necesitan crecer, y aunque hay algunas personas interesadas en unirse al equipo, debido a la pandemia no se les puede dar la capacitación, que se las otorgarían elementos de otros cuerpos.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Gustavo Rodríguez Gómez asentó que la satisfacción que les da su trabajo es poder salvar la vida de sus conciudadanos, aunque para ello tengan que hacerla desde el que limpia, el chofer, el mecánico y todo lo que se presente, pues muchos realizan el trabajo porque les gusta.

En su caso, dijo, le viene de familia pues su abuelo, tíos y papás se han dedicado a esta labor humanitaria desde varias trincheras, su abuelo fue prestador de urgencias médicas para el IMSS y su tío Jorge Esteban Gómez fue quien llevó a Pánuco por primera vez la Comisión Nacional de Emergencias.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Pidió que las autoridades les volteen a ver y que se apoye con algún servicio de emergencias a ese municipio porque hasta este momento sólo trabajan con una camioneta adaptada como ambulancia.

Grupos voluntarios lamentan no tener apoyo del gobierno

Córdoba, Ver.- Corporaciones voluntarias de la región lamentan no contar con el respaldo económico de ninguno de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, sin salarios y poniendo de su “bolsa” siguen prestando un servicio de rescate, abanderamiento o de emergencia, así lo expresó José Francisco García Vázquez, delegado de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Cordoba

En la zona CNE se tienen delegaciones en Capulapa en el municipio de Huatusco, en la cabecera de este, así como en Ixhuatlán del Café, Tomatlán, Orizaba, Córdoba y Valente Díaz en el puerto de Veracruz con un total de 75 voluntarios, “la realidad es que no contamos con apoyo económico por parte de los entes de gobierno o empresas del sector privado, por que lo que son los voluntarios los que solventamos los gastos de gasolina, mantenimiento mecánico, compra de equipo, compra de uniforme, y pago de capacitaciones, es de valorar a las unidades activas y cualquier otro voluntario”.

Local Cruz Roja se enfila a crisis ante falta de colectas

Mencionó es complicado prestar un servicio voluntario cuando se cuenta con dos unidades vehiculares que cuando los propietarios laboran fuera de la CNE es complicado el moverse para poder auxiliar e inclusive han tenido que pedir "ride" a Bomberos o Grúas para ir al lugar o regresar, afortunadamente cuentan con amigos taxistas que prestan sus servicios de forma gratuita pues lo primero es apoyar a la ciudadanía que esté en una situación complicada o de emergencia.

“Lamento que los tres niveles de gobierno y aun el sector privado no volteé la mirada a los voluntarios y fue palpable en el homenaje a los compañeros caídos de bomberos voluntario de Fortín que yo sepa ninguna autoridad municipal o empresa , vaya ni los precandidatos o candidatos llegaron a ofrecer siquiera 10 pesos a la familia o al menos una parte afectiva y moral”.

García Vázquez mencionó que a los grupos voluntarios se les ha hecho llegar la invitación por parte de Protección Civil del Estado para adherirse a ellos y poder tener un número de registro, pero este les da beneficios de cursos que realmente son importantes pero el contar con el equipo, unidades y un respaldo económico por emergencia también lo es.

Finalmente lamentó el fallecimiento de los tres elementos de bomberos voluntarios veracruzanos de Fortín ya que acudieron a cumplir con su labor de apoyo de forma altruista al incendio en las faldas del Pico de Orizaba.

Bomberos buscan equipo para combatir materiales peligrosos

Córdoba, Ver.- El cuerpo de Bomberos de Fortín AC a cargo de Sergio Maldonado Cortés como su primer comandante, expresó que hace falta equipo especial para poder brindar apoyo a los accidentes con materiales peligrosos pues en la zona cuentan con estaciones de servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) como las gasolineras.

Sergio Maldonado Cortés, Bomberos de Fortín / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Cordoba

Pese a que cuentan con el equipo necesario para combate de incendios, el entrevistado mencionó que hace falta más equipo para combatir alguna situación de riesgo pues por la región se da el tránsito de materiales peligrosos tanto por la autopista como por carreteras federales, “requerimos de este tipo de apoyo y equipamiento para atender algunas emergencia de esta índole”.

Local Bomberos, pasan los años y siguen sin ser bien apoyados

Recordó que los 32 elementos que conforman este cuerpo de emergencia son completamente voluntarios y que incluso de sus bolsillos solventan gastos como equipamiento pues afortunadamente cuentan con apoyo del Gobierno Municipal de Fortín con reparaciones mecánicas a las unidades, pago de cursos entre otras cuestiones.

Recalcó la importancia de que las autoridades del Estado volteen a ver a los cuerpos de emergencia no solo a Bomberos, “es necesario que apoyen y que podamos tener seguridad social, en caso de enfermedad o accidente no hay quien nos apoye”.

Maldonado Cortés, acotó que dentro de la corporación contaban con una academia pero esta fue suspendida por la llegada de la pandemia de Covid-19 y esperan pronto reanudarla, en esta contaron con el apoyo de un elemento bombero que labora en Pemex así como de la Universidad de Texas.

Finalmente dijo que la capacitación y preparación para ellos no ha culminado y este 26, 27 y 28 de marzo acudirán a Nogales pues serán capacitados por un Capitán proveniente de California en operación y manejo de los carros de bomberos.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Cordoba

A esta capacitación se suman municipios como Orizaba, Nogales, Ciudad Mendoza, Coscomatepec y Amatlán de los Reyes.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba