Avanza convencimiento para instalar casillas electorales en el estado

Xalapa, Ver.- El Vocal Ejecutivo en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, dijo que aun con la pandemia por el Covid-19, se les están facilitando los espacios e inmuebles, para la instalación de casillas electorales para las elecciones del próximo 6 de junio.

El vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE, Jorge Ortega Pineda, dio a conocer que, pese a algunas resistencias, han logrado anuencias del 98.71 por ciento de los lugares.

Señaló que el margen restante es muy pequeño por lo que seguirán trabajando en ello, sobre todo en aquellos lugares donde no pudieron acceder al lugar donde se ubican las casillas.

Refirió que en los recorridos de visitas de examinación que realizarán nuevamente se están enfocando en acudir nuevamente a esos lugares y lograr cerrar el 100 por ciento de anuencias y se cuente con la autorización correspondiente de los sitos donde estarán las casillas para la votación del siguiente 6 de junio.

“Efectivamente nos topamos con localidades donde había letreros donde decía que estaba prohibido el acceso a gente que no fuera de esas comunidades por cuestiones de Covid-19, si bien el número de casillas no era tan grande, no deja de ser importante tener las anuencias de esos lugares”, añadió.

En otros casos, dijo, las escuelas estaban cerradas y los directores no viven cerca o quien tenía la llave.

“Por eso destacaba el apoyo de las y los caes y supervisoras y supervisores electorales porque algunos son de esos municipios o de esas comunidades y ellos nos han estado apoyando para conseguir las anuencias de esos lugares”, dijo.