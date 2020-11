Ayuda a quien mucho ayuda; está en marcha colecta de Cáritas

Xalapa, Ver.-Ayer se llevó a cabo el Día de la Caridad, único día en que más de mil voluntarios salen a "botear" para reunir apoyo económico para Cáritas. Este año, por la pandemia por el Covid-19, las solicitudes de apoyo a Cáritas crecieron un 50 por ciento sobre todo en salud y alimentación.

En la Arquidiócesis de Xalapa se tiene una Cáritas Arquidiocesana, 54 Cáritas parroquiales, un albergue y un laboratorio. La administradora de Cáritas Centro, hermana María Artemia Jiménez, dijo que esta jornada inició a las 9 horas y concluyó alrededor de las 19 horas.

Recordó que por la pandemia por el Covid-19, este año fueron menos voluntarios quienes están siguiendo todas las medidas sanitarias, pero se están dando algunos números de cuenta para quien quiera cooperar de esa forma.

Para Cáritas centro el número de cuenta BBVA 0481939580 clave 012840004819395804; para Coatepec la cuenta es 0199627774 con clave 012853001996277741 y para el Albergue la cuenta es 0105292689 con clave 012840001052926897.

"Se está en los municipios que corresponden a la Arquidiócesis como Perote y comunidades hasta las más lejanas", añadió. Expuso que esta jornada es importante pues tiene como objetivo ayudar a las poblaciones más vulnerables, mismas que han incrementado en este momento de contingencia sanitaria.

"Con la pandemia hay mucha gente que no tiene ni para los alimentos y nosotros les ayudamos con la despensa y también con tratamientos médicos todo esto para apoyar a la gente. Ahorita hay gente que nos comparte y eso lo vamos distribuyendo entre las personas que más lo necesitan", abundó.