Ayuntamientos, con más quejas por falta de transparencia: IVAI

Veracruz, Ver.- En 2021, los ayuntamientos fueron los que acumularon el mayor número de quejas ante el IVAI, principalmente por no publicar en sus portales de transparencia los salarios de funcionarios y contratos de obra pública, revela la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Rodríguez Lagunes.

Concretamente se multaron 13 ayuntamientos durante el 2021, por no acatar las observaciones que les realizaron, siendo entre ellos Alto Lucero y Altotonga, porque además tenía acumuladas varias, es decir, eran recurrentes.

Local La exalcaldesa Leticia, ex síndico y ex tesorero, a aclarar 183 observaciones Dichas multas fueron pagadas por dos o tres ayuntamientos, el resto aún se encuentran en vía de cobro, donde existe un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde se les notifica la multa y Sefiplan es quien la cobra, canalizando el 85 por ciento de las multas al IVAI. Reconoce además que hubo múltiples quejas porque los ayuntamientos no actualizan su información en los portales, que se debe de realizar de manera trimestral o semestral. Sin embargo, desde la llegada de la nueva administración del organismo se han implementado mecanismos para el cumplimiento. En ese sentido recuerda a las nuevas autoridades municipales que deben poner en marcha la brevedad las unidades de transparencia y subcomités de transparencia.

Después de los municipios, los sindicatos son los que más incumplen, así como asociaciones políticas, dice la funcionaria. "A partidos políticos no recuerdo que haya culminado en una sanción, seguramente apercibimientos y amonestaciones públicas, porque es lo que permite la ley, apercibimientos, amonestación pública, se les da chance de que cumplan sino cumplen nos vamos a la multa", comenta.

Son 380 sujetos obligados en el estado, entre paraestatales, municipales, dependencias estatales y poderes. Rodríguez Lagunes, fue entrevistada durante el Sexto Encuentro "A, B, C de la Transparencia" Encuentros Regionales de Capacitación con Ayuntamientos, que organiza el IVAI, donde se busca capacitar a las nuevas autoridades municipales de la entidad veracruzana.

El jueves se realizó esta misma capacitación en la ciudad de Xalapa, con la participación de 41 ayuntamientos, además de Zongolica, donde también participaron más de 27 ayuntamientos, así como en Papantla, Pánuco, Acayucan y este viernes se cierra en Veracruz, donde se espera llegar a los 212 ayuntamientos.





Este viernes se llevó a cabo el sexto y último de los Encuentros Regionales de capacitación con Ayuntamientos.



El 90 por ciento de los ayuntamientos veracruzanos, que fueron convocados en cada región, acudieron a recibir la capacitación en cuatro temáticas, acceso a la información, obligaciones en materia de datos personales, gestión documental, que es básico para que se pueda garantizar el acceso a la información y finalmente, el uso de la plataforma nacional de transparencia.

Recuerda que cada sujeto obligado se convierte en administrador de esa plataforma nacional de transparencia.

Se abordan cuatro temas como el acceso a la información, las obligaciones en materia de datos personales, gestión documental, que es básico para que se pueda garantizar el acceso a la información y finalmente, el uso de la plataforma nacional de transparencia.