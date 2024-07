Azul Fernández denuncia que el Ayuntamiento de Xalapa quiere desalojar albergue [Video]

Azul Fernández denunció que personal del Ayuntamiento de Xalapa intentó desalojar el albergue “Ada Azul” del fraccionamiento residencial Del Lago ante la queja de los vecinos.

Acusó que por orden de la Dirección de Medio Ambiente de Xalapa llegaron además personal de Tránsito del estado y la Policía Municipal a lo que consideró fue un acoso.

¿Qué dijo Azul Fernández sobre el intento de desalojo del albergue “Ada Azul” en Xalapa?

“Recibimos un convoy de Tránsito, Policía municipal, CMAS, Medio Ambiente y estamos bien asustados porque uno sabe mucho de leyes y pues preocupante (…)”, dijo en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Recordó que son 200 animales “los que están listos para ser sacados a la calle” si la autoridad así lo decide, y es que dijo no cuentan con asesoría legal para defenderse.

“No sé qué esté pasando, estamos trabajando día y noche tratando de que estos animalitos estén bien. Estoy cansada de luchar contra esto, maltrato de los animales en la calle, me están etiquetando y llamando, ahorita tengo aquí policía, Tránsito, Medio Ambiente, CMAS, pero estoy lista para sacarlos a la calle, no quiero seguir en la lucha ni cansando más”, dijo en su transmisión en vivo.

En entrevista explicó que esa medida responde a la queja de vecinos del fraccionamiento residencial Del Lago en Xalapa quienes aseguran que hay malos olores.

“Se supone que ellos tienen unas quejas de parte de los vecinos del Lago, donde ellos no quieren tener el albergue aquí cerca del fraccionamiento, y para esto lo que piden es que se desaloje el albergue, se busque otro predio donde podamos reinstalarnos, cosa que nosotros ya no tenemos ni el dinero para poder cambiarnos a otro lugar”.

Azul Fernández explicó que esa medida responde a la queja de vecinos del fraccionamiento residencial Del Lago en Xalapa | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Recordó que lleva 23 años rescatando animales, y aunque nunca han dependido de las autoridades, tampoco esperan el acoso de su parte.

“De verdad que yo estoy cansada de esta lucha, es bastante difícil porque cuando un maltratador, como hace poco, le sacaron los ojos a un perrito, solicitamos el apoyo de la policía, el apoyo de las autoridades, y no se hacen presentes; sin embargo, con nosotros sí vienen a acosarnos, o sea, la verdad es que es un poco ya difícil continuar con esta labor”.

Precisó que son 280 perros y 30 gatos los que está albergando para lo que requerirían de una hectárea, para tener un espacio cómodo para ellos.

“Este lugar nos lo prestó mi compañera Silvia, ella se encuentra fuera de México, pero ella nos prestó este terreno para poder construir, invertimos 600 mil pesos en la construcción, y ahorita ya no podemos hacer absolutamente nada, nuestros perros ya están pasando por una situación difícil, de problemas de piel, porque no pudimos poner el piso firme, y no tenemos el área de los alimentos, que era la bodega que teníamos, no tenemos la clínica veterinaria, porque todo ya lo pararon en seco”.

Según lo que le dijo la autoridad, es necesario clausurar el albergue porque están causando un problema al medio ambiente.

“Nosotros ya no podemos hacer más, hemos intentado, hemos luchado contra todo lo que se ha podido, pero pues ya no hay fuerzas, ya no hay recurso, y tampoco ya las ganas se van perdiendo al darse cuenta que las autoridades, en lugar de apoyar lo que estamos haciendo, están poniendo más trabas y más trabas”.

Precisó que el albergue está a cerca de 500 metros del fraccionamiento, y aunque hay un espacio boscoso en medio, los vecinos se quejan del olor lo que a su decir es falso.

“No pasa eso, simple y sencillamente ellos dicen que sus terrenos pierden plusvalía al estar un albergue cerca de un fraccionamiento así (…) me pusieron que mañana estarán otra vez igual policía, tránsito y todos los que vinieron hoy estarán mañana aquí a las 4:3 de la tarde y solicitaron que estén nuestros abogados presentes”.

Consideró que se trata de un acoso por parte de la autoridad a lo que se suman amenazas de muerte por parte de gente que maltrata a los animales.

“No podemos salir a deshoras, tenemos que estar siempre cuidándonos, y ahora quien nos debería de proteger pues también nos está acosando”, añadió.

