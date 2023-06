Baja la exportación de cítricos desde el puerto de Veracruz a Estados Unidos

Veracruz, Ver.- El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del puerto de Veracruz, Marco Antonio Sansores Ramírez reportó una baja en la exportación de cítricos a Estados Unidos desde el puerto de Veracruz.

El entrevistado atribuyó a los bajos precios que se han cotizado el limón y la naranja.

Explicó que algunos productores como es el caso del limón persa han optado por no exportar su producto ya que resulta más cara la cosecha, que vender y exportar su producto a bajos precios.

“Es más cara la cosecha que exportarlo en esos precios, es un poco el efecto que está pasando en el norte del país con los granos, que los agricultores prefieren no cosechar, el maíz y trigo para no perderle y no recuperar el precio mínimo que le costó producirlo (...) el limón persa en Martínez de la Torres es un costo cosecharlo. Almaceno y luego qué hago con él, el precio también va ligado a la baja del dólar, no es lo mismo exportar el limón a 17 que a 20, también eso afecta el precio internacional (...) México ya no es un país independiente, dependemos de todo el continente, de la región Americana, nos vemos afectados por todos los movimientos globales”.

Esta situación se viene registrando desde hace más de dos meses.

¿Cómo ha afectado el cambio en el precio del dólar?

En entrevista, Sansores Ramírez dijo desconocer el porcentaje de cítricos que se está dejando de exportar a Estados Unidos desde Veracruz, pero insistió que los bajos precios en los cuales se cotizan el limón y la naranja se observa desde hace un par de meses.

Además, el agente aduanal comentó que no resulta lo mismo exportar críticos con el dólar a 20 pesos que a 17 pesos, por lo que los productores prefieren dejar sus cosechas, situación que mencionó que resulta similar a la que padecen los agricultores dedicados a los granos.

Exponen que no resulta lo mismo exportar críticos con el dólar a 20 pesos que a 17 pesos, por lo que los productores prefieren dejar sus cosechas | Foto ilustrativa: Victoria Razo / Cuartoscuro

Pese a este panorama, considera que el movimiento de carga en el puerto de Veracruz continúa siendo positivo en el primer semestre del año y para lo que resta de 2023 habrá números satisfactorios.