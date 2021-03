Baja la venta de carne en un 30 por ciento en mercados de Veracruz

Veracruz, Ver.- Tablajeros de la zona de mercados en Veracruz reportaron una disminución en las ventas de carne hasta en un 30 por ciento a pesar de que está más barata que el pescado.

De acuerdo con Jorge Alberto Mata García locatario del mercado Hidalgo la cuaresmas, la pandemia y la crisis económica han impactado negativamente en las ventas pues la gente ha dejado de comprar.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Estimó que las ventas han disminuido hasta en un 30 por ciento a pesar de que el costo de la carne esta más accesible que el marisco pues en la zona de mercados se mantienen los precios del año pasado.

“Nos ha afectado todo, la pandemia principalmente no hubo carnaval y ahora esto de la cuaresma no hay turismo, le surtimos a algunas taquerías, pero la gente está dejando de comer carne, no hay ingresos, cuando hay turismo la gente viene y compra y ahí la llevamos, pero si esta complicado y eso que la carne esta más barata que el pescado”, dijo.

Juan Carlos Balcázar otro de los locatarios aseguró que la carne de res y cerdo es la mejor opción pues está más barata que el pollo ya que los comerciantes apostaron por solidarizarse con la situación actual derivada del Covid-19 y los precios se mantienen en 140 pesos el bistec de res, la carne de puerco desde la costilla, chuleta y el bistec a 80 pesos, la maciza en los 138 pesos, entre otros.

Cabe hacer mencionó que justo hace un año los tablajeros reportaron la caída en las ventas de hasta 50 por ciento en todos los de Veracruz tras el cierre de varias taquerías por la pandemia del Covid-19 y la ausencia de personas en las calles.

Sin embargo, con el avance de la campaña de vacunación esperan estabilizarse en las ventas.