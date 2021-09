Bajan al Potro de la Resistencia contra CFE, pero de todas formas bloquean

Con un bloqueo en ambos sentidos de la carretera Xalapa-Veracruz, integrantes del Movimiento de Resistencia Civil “Chucho El Roto” una vez más pidieron a las autoridades de la CFE aplicar una reclasificación de las tarifas de cobro de la energía eléctrica.

Pobladores de varias comunidades que están en contra del pago de este servicio por considerarlo elevado se colocaron a la la altura de Cerro Gordo para impedir el paso de los conductores por más de cinco horas, de las 9:00 a las 14:30 horas.

El bloqueo causó que numerosos vehículos en ambos sentidos permanecieran detenidos a la espera de que los manifestantes se quitaran para continuar con su destino.

Los inconformes exigen a las autoridades que se aplique la tarifa 1F que se aprobó para Tabasco, ya que, aseguran, las comunidades ubicadas a 60 kilómetros a la redonda de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde tienen ese derecho; sin embargo, se les aplica la tarifa 1A, que es una de las más elevadas.

Local En zona indígena de Veracruz, recibos de CFE por $30 mil

El bloqueo de la carretera se dio, según lo declarado por ellos, en apoyo al Movimiento encabezado por Francisco Fernández Morales, quien aseguró no haber hecho la petición de manifestación o cierre de vías de comunicación, “fue la gente la que organizó, yo debo respetar sus decisiones”. Además, dio a conocer que había renunciado al Movimiento por presuntas amenazas que habría recibido de representantes de la CFE.

Jesús Flores Pérez, representante de la resistencia civil, recuerda que este movimiento tiene más de quince años, tiempo en el que han agotado todo diálogo con las autoridades y los representantes de la CFE.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Indica que a la fecha se tienen más de 57 mil afiliados, distribuidos en 200 comunidades de 23 municipios que se ubican en el perímetro de la Nucleoeléctrica, entre ellos: Alto Lucero, Actopan, Úrsulo Galván, La Antigua y Emiliano Zapata.

“Queremos que se nos otorgue la tarifa que se dio a Tabasco, la 1F, a nosotros nos cobran la 1A, lo cual es injusto porque estamos en la periferia de la nucleoeléctrica, somos un movimiento pacífico, pero la Comisión nos ha atacado bastante, nos ha cortado la luz, se presentan con elementos de la Guardia Nacional, de Seguridad Pública y nos amenazan, se han violado los acuerdos que tenemos”, dijo.

Refiere que Veracruz no puede ser “plato de segunda mesa”, tal y como lo externó en alguna ocasión el alcalde electo por Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Queremos que la CFE regrese al diálogo y que el gobierno del Estado nos ponga atención, tenemos merecida esa tarifa que le dieron a Tabasco, la preferencia sería para Veracruz como diría el señor Ricardo Ahued: no somos plato de segunda mesa.

LAS PETICIONES

Los manifestantes solicitan que entre los puntos de acuerdo con las autoridades se aplique la reconstrucción y mantenimiento de las rutas de evacuación según el Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, y la reclasificación de las tarifas, la condonación y negociación de adeudos por consumo eléctrico.

Esto, basado en el Decreto publicado en el 2002 en el que se señala que la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizaron a la CFE la aplicación para el cobro de la energía eléctrica, mediante tarifas eléctricas, mismas que se aplicarían en el país y estarían reguladas por medio de las temperaturas medias mensuales, en las localidades conforme a las temperaturas medias mínimas en verano.

De esta manera, la tarifa 1 será pagada por los usuarios que se encuentren en zonas donde la temperatura es menor a los 25°C; la 1A se aplica para 25°C; la 1B para 28°C; la 1C para 30°C; la 1D para 31°C; la 1E para 32°C; y la 1F para 33°C.

Recuerdan que desde hace más de 13 años han solicitado con oficios a todas las dependencias del gobierno federal y al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dichas tarifas sean respetadas.

Destacan que la última solicitud entregada al Presidente fue el pasado 11 de agosto; sin embargo, no obtuvieron resultados, “en algunos municipios de Veracruz, como Actopan, hay incrementos de temperatura, los cuales han sobrepasado los 38 grados centígrados, es por eso que solicitamos la reclasificación y pedimos la aplicación de la tarifa 1F, sabedores que en algunas zonas podría alcanzarse la tarifa 1C y 1D”.

Local ¿Pagas la luz? Le deben a la CFE 350 mil veracruzanos

Además, exigen que las rutas de evacuación comprendidas por el PERE están dentro de dos radios el radio vía pluma los primeros 16 kilómetros y el radio vía ingestión hasta los 60 kilómetros, pero en ambos casos se encuentran deterioradas, por lo que se pide su reconstrucción.

Denuncian que los integrantes del Movimiento han sido víctimas de “muchos acontecimientos desde represiones, hostigamientos y encarcelamientos de algunos participantes, pero en ocasiones la CFE ha utilizado la fuerza del Estado y sus dependencias como la Sedena, FGR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Fuerza Civil”.

Acusan que presuntamente se han vulnerado los derechos de los ciudadanos de las comunidades en resistencia.

“Estos acontecimientos han llevado a la ciudadanía a ser objetos de acusaciones por parte de la CFE y generado supuestos adeudos, pero si esta reclasificación de tarifa se hubiese realizado en tiempo y forma los adeudos serían mucho más pequeños o no existieran, no es que las familias no quieran pagar el consumo de la energía eléctrica, sólo pedimos la reclasificación y regresar a las mesas de diálogo”, manifiestan.

Finalmente, piden que Francisco Fernández Morales, conocido como “El Potro”, siga encabezando el Movimiento y con ello se generen mesas de diálogo para establecer acuerdos.

RENUNCIA POR PRESUNTAS AMENAZAS

Por presuntas amenazas de parte de la CFE, Francisco Fernández Morales, quien fuera el líder del Movimiento de Resistencia Civil “Chucho El Roto”, renunció a dicho cargo.

Fernández Morales dio a conocer que la decisión la tomó desde el pasado 20 de julio, lo que motivó también a los integrantes del Movimiento a manifestarse y bloquear la carretera Xalapa-Veracruz.

Entre los motivos de la renuncia asegura que la renuncia la presentó por escrito a los representantes del Movimiento, a fin de tener una prueba que mostrar a los elementos de las Fuerzas Armadas que, en ocasiones, se presentan para realizar cortes de energía eléctrica a los usuarios que no han cubierto el pago del servicio por varios años.

Todos son una familia, a mí me jalaban muy cortito los de la policía, de la Guarda Nacional, me amenazaban, entonces decidí renunciar, la molestia de la gente es porque me estaban presionando y quieren que regrese a representarlos.

Asevera que el pasado 8 de junio le desmantelaron el transformador que tenía en la oficina de la asociación, “me les enfrenté y llegaron diez patrullas, pero la multitud pidió que se reinstalara la luz, por eso me dejaron en paz”.

Local 12 mil cortes de luz han afectado en 128 municipios

Destaca que hubo muchos acuerdos con la CFE, diputados federales y locales, así como con las autoridades estatales, los cuales no se respetaron.

“La gente quiere que vuelva, sólo lo haría si el Gobierno del Estado firma como un testigo de honor para que se cumplan los acuerdos, lo que la gente quiere es que exista un documento en el que se cumplan todos los acuerdos que se hagan, hasta Javier Duarte de Ochoa hicimos tratos, pero con Miguel Ángel Yunes Linares y con este Gobierno no hemos hecho nada”, agrega.