Bajan las ventas de casas por pandemia de Covid-19: asesoras inmobiliarias

Veracruz, Ver.- La industria inmobiliaria se está viendo afectada por la pandemia del Covid-19 ante la poca demanda de usuarios por comprar vivienda debido al desperfilamiento de créditos.

De acuerdo con Fabiola Huerta Coria, asesora inmobiliaria de Master Home, aunque hay trabajadores interesados en la compra de alguna vivienda son pocas las ventas que se han podido concretar.

Refirió que anteriormente en un mes había cinco procedimientos de venta y renta pero desde la pandemia del coronavirus disminuyeron a dos.

Mucha gente se está desperfilando, te hablo en el caso de los clientes con créditos de Infonavit que es la mayoría aquí en Veracruz y paso eso porque les empezaron a bajar los sueldos, no es lo mismo que te paguen tu sueldo completo a que te paguen el 50 a 60 por ciento

Comentó que algunos clientes estaban en trámite y ya no pudieron comprar porque les bajo el monto de su crédito, lo que impacta entre los inmobiliarios.

Los bancos están sacando mil promociones para que el cliente compre, pero muy pocos se están animando, hay incertidumbre no saben si los van a correr o que va a pasar y todo eso nos afecta a todos los que nos dedicamos a los inmobiliarios

En el tema de las rentas, mencionó que también hay graves problemas de liquidez ya que las personas que rentaban ya no pueden pagar y están devolviendo el inmueble o piden prorrogas para pagar.

Asimismo, Selene Rivera Segura, otra vendedora de casas y departamento independiente comentó que la principal afectación es que las grandes empresas mandaron a descansar a sus trabajadores con goce de sueldo al 70 por ciento.

Yo traigo atorados tramites porque se atravesó esta situación y no me permite cerrar los avalúos precisamente porque congelaron los créditos de los clientes, uno de ellos me comento que al parecer algunas empresas iban a respetar porque hicieron convenios con el Infonavit y vamos a esperar que no se desperfilen