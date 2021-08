Bajó tránsito de migrantes centroamericanos por Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Continúa a la baja el tránsito de migrantes centroamericanos por el municipio de Boca del Río, reportó el párroco de la Iglesia de Santa Ana, Cecilio Herrera.

Opinó que la pandemia del Covid-19, los retenes que se han establecido en la ruta migratoria y la operación de las bandas delictivas que amenazan a estas personas ha mermado el interés de los indocumentados de ir en búsqueda del sueño americano.

Cecilio Herrera, párroco de la Iglesia de Santa Ana / Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

El párroco descartó dar una cifra de las atenciones que han dado a migrantes centroamericanos en medio de la contingencia sanitaria, pues actualmente muchos ya no revelan su nacionalidad por temor a ser repatriados por las autoridades o secuestrados por la delincuencia organizada.

Local Sin recursos Casa Santa Ana de Boca del Río para dar ayuda asistencial

"Yo creo que por el miedo, también todos los retenes que hay en el camino, el flujo migratorio para nuestra comunidad ha disminuido, pero les digo, muchos nosotros intuimos han disminuido por qué no tienen acceso aquí porque estamos en el tema de la pandemia, entonces vienen solicitan comida y se les da el alimento, si hay alguien que solicita ropa, se les da ropa", platicó.

Sin embargo, el prelado enfatizó que en Casa Santa Ana de Boca del Río, se atiende sin distingo ni condición.

"Se les está ayudando, por caridad les digo, se les está ayudando a todos los que vienen aquí, algunos no se presentan como migrantes, sabemos que son migrantes, pero no se presentan mucho como migrantes, y se les ayuda a todos, algunos dicen yo soy migrante, no se hace distinción por eso, el servicio es para todos", afirmó.

Leer más: Trata de personas, delito que no se investiga

Al tiempo que admitió que por el tema de la pandemia no les están dando alojamiento, únicamente se les proporciona alimentación, ropa y atención médica a través del Hospital General de Boca del Río.

Actualmente muchos ya no revelan su nacionalidad por temor a ser repatriados por las autoridades / Foto ilustrativa: Cortesía | SSP

“Se les ayuda hasta donde podemos. Y bueno no sabemos cuánto ha bajado específicamente la presencia, ya que no se están identificando y nosotros tampoco estamos haciendo entrevista como anteriormente”, finalizó.