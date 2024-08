Baltazar solicita ayuda para traslados al hospital; no cuenta con recursos necesarios

Baltazar Tlapa Vázquez, de 39 años de edad, quien vive en la localidad Las Lomas del municipio de Coatepec, padece insuficiencia renal y tiene una fractura del fémur derecho, que le imposibilita caminar y usar silla de ruedas.

Los lunes, miércoles y viernes, debe ir a la clínica Vivitam, en dónde recibe hemodiálisis, sin embargo, al no contar con los recursos suficientes pide el apoyo de las autoridades con una ambulancia para sus traslados.

Vecina de Baltazar Tlapa Vázquez lo apoya solicitado ayuda a las autoridades

María José Hernández, vecina de Baltazar es la persona que ha buscado ayuda con el DIF Municipal, Protección Civil y el Ayuntamiento de Coatepec, sin embargo, no hay respuesta positiva.

En entrevista con Diario de Xalapa, dijo que Baltazar hace unos meses tuvo fractura de fémur y se trasladaba en taxi a la clínica, mientras lo revisaba el traumatólogo, sin embargo, no pudo operarlo, pues le dijo el doctor que tenía mucho desgaste el hueso y sería riesgoso.

La señora contó, que hace 20 días, al estar Baltazar sentado en su silla de ruedas, por accidente cayó su mano en su pierna y se lastimó más, ahora se le dificulta trasladarse en silla de ruedas o en un taxi.

María es vecina de Baltazar y la persona que ha buscado ayuda para Baltazar | Foto: Cortesía / María José Hernández

Ante esta situación, María José explicó que buscó la ayuda de una ambulancia, pero al ser de escasos recursos se les complicó, pues el costo es de mil 500 pesos y requiere tres traslados que sumarían 4 mil 500 pesos.

“He estado solicitando el apoyo del DIF de Coatepec, al Municipio y no he tenido alguna respuesta favorable. Les he mandado mensajes, incluso fui personalmente y me dijeron que ellos no cuentan con el recurso necesario para poderlo apoyarlo”, dijo.

Explicó, que no se han comunicado con PC Estatal, solo con el de Coatepec. “La verdad si le brindaron el apoyo en una ocasión, pero sintió un maltrato y solamente se lo brindaron una vez y desde entonces les dicen que no pueden”.

Además, comenta que trataron de comunicarse a Bienestar y tampoco tienen respuesta positiva. “Solamente dicen que regresan la llamada, pero no hay nada de eso. También he dejado mi número telefónico y la información y tampoco nos marcan”.

Indicó, que en el Ayuntamiento le respondieron que debía trasladarse al DIF para una valoración, “pero les comenté que él no puede, porque ya no cuenta con los recursos para pagar una ambulancia y trasladarse; les dije que, si podían ellos ir a verlo, pero ya no me contestaron”.

¿Qué ayuda necesita Baltazar Tlapa Vázquez?

Baltazar Tlapa Vázquez, tiene 39 años, y una fractura de fémur derecho, además deben realizarle hemodiálisis. “Él tiene todos sus papeles que comprueba que tiene fractura y que le han realizado los estudios, por lo que ya no puede caminar, porque ya no le pueden realizar la operación, porque está muy desgastado”.

Baltazar Tlapa Vázquez, tiene 39 años, y una fractura de fémur derecho, además deben realizarle hemodiálisis | Foto: Cortesía / María José Hernández

Y continuó: “Su domicilio está en San Isidro #13 de la localidad Las Lomas del municipio de Coatepec. Necesita el traslado de su domicilio a la Clínica Vivitam, los lunes, miércoles y viernes, en donde le realizan su sesión de hemodiálisis. Tiene que estar en la clínica a las cinco de la tarde, por lo que tiene que salir a las cuatro y salir hasta las nueve de la noche de la clínica”.

María José comentó, solo piden que la ambulancia vaya a traerlo a su domicilio, lo lleve a la clínica y por la noche lo regrese, pues son personas de escasos recursos, “y él no puede moverse en silla de ruedas, ni en taxi por su fractura que tiene de fémur”.

Y continuó: “Ahorita su hermana Ana sale a recolectar lo que la gente les pueda ayudar. Ella vive con su hermano y es la que se hace cargo de él. También reciben ayuda de sus hermanos. Ya pedimos el apoyo al DIF Municipal y de Protección Civil, y también traté de sacar una cita con el alcalde, pero tampoco se ha podido”.

Por último, la señora María José Hernández le pide a las autoridades estatales y al propio Gobernador que le brinden el apoyo, “porque hemos solicitado la ayuda y no hemos tenido respuesta. Él es una persona de escasos recursos y no puede moverse. Es una cantidad fuerte, y ellos no cuentan con ella; solamente pedimos el traslado de ida y vuelta”, concluyó.