Bancos del Bienestar en fase de prueba, se esperarán indicaciones de AMLO para inauguración

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que las sucursales del Banco del Bienestar están en periodo de prueba en Veracruz y que en los próximos días se darán a conocer la cantidad de bancos y cajeros que van a funcionar.

Cuestionado sobre si se esperará la presencia del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que se cancelara su visita debido a su estado de salud, García Jiménez acota que se esperarán sus indicaciones ya que es importante que sea él quien lo dé a conocer.

“Ya están funcionando, ya están a prueba, pero siempre es bueno que el banderazo lo de el presidente y que él nos autorice también, si es que no puede venir a Veracruz, dar el banderazo”, asegura.

Por otra parte, respecto al tema de seguridad en Veracruz, el gobernador explica que se reunió este jueves con la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns quien le dio a conocer una reducción del 80 por ciento en el delito de secuestro, esto en comparación con los datos de dependencia cuando era encabezada por el exfiscal Jorge Winckler.

“Esto es muy importante porque durante los tres años de Winckler, dos años de Yunes y uno con un servidor, se incrementó más del 70 por ciento. Llegó a dispararse en el 2019 a más de 290 casos y hoy con la fiscal Verónica Hernández baja en más del 80 por ciento”, detalla.

En entrevista asegura que estos datos confirman lo que él ha dicho de que el fiscal Jorge Winckler se estaba haciendo “pato”, que ocultaba las carpetas de investigación y que su Unidad Especializada de Combate al Secuestro no hacía gran cosa. “Ahora con la fiscal es diferente y aunque nos digan que Veracruz está muy alto en secuestros no dicen por qué y la razón es que no hacía nada la instancia de procuración de justicia y hoy el delito se persigue, se investiga y se castiga a los responsables”.

Por otra parte, adelanta que en los próximos días se llevará a cabo con coordinación con la FGE un programa para fortalecer la denuncia ciudadana contra la extorsión y el secuestro. Explica que será a través de las redes donde se llevará a cabo este programa a fin de que en ambos delitos se cuente con denuncias que permitan iniciar carpetas de investigación y dar con los presuntos responsables. “Si no se denuncia no va a ser tan fácil dar con los presuntos responsables”, concluye.