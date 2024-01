Necesaria más seguridad en sucursales de Bancos del Bienestar para evitar robos

Xalapa, Ver.- Las autoridades federales han solicitado apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como a las policías municipales para implementar un operativo de seguridad y resguardo en las zonas donde se ubican sucursales del Banco Bienestar, durante los días de cobro de programas sociales.

La delegada de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Daysi Martínez Cámara, informa que hasta el momento se tiene el reporte de un caso en el puerto de Veracruz, en donde un beneficiario fue asaltado.

Asimismo, dijo que, ante las quejas de largas filas y tiempos de espera muy prolongados para cobrar los apoyos, insiste ante la coordinación de programas, para que los bancos que se tienen concluidos en su estructura se abran lo antes posible.

“Se estuvo presionando con la coordinación de programas para que los bancos que tenemos ya concluidos abrieran y ya tenemos disponibles en Xalapa Enríquez, El Castillo, Murillo Vidal, Banderilla y Coatepec”, dijo.

Explica que con esto se ayuda a desahogar las filas de la zona centro, además son 252 sucursales nuevas en la entidad, pero considera que es necesaria la instalación de más cajeros para dar agilidad al proceso de cobro.

¿Ya se inició el pago de las pensiones de adultos mayores por veda electoral?

La funcionaria federal recuerda que a partir del lunes 29 se inició el pago de la pensión de adultos mayores correspondientes a los bimestres adelantados de marzo-abril y mayo-junio por la veda electoral, por lo que recibirán 12 mil pesos en el pago.

También los exhorta a acudir a cobrar acompañados, a la luz del día, además de que los elementos de seguridad están atentos a cualquier solicitud.

“La recomendación es que retiren solo lo que necesitan, los abuelos traen la idea de que, si no sacan su dinero, el banco quitará comisiones o se suspenderá la pensión, nada de eso es real, es una cuenta normal de banco que pueden dejar sus ahorros y no les cobra comisiones de manejo de cuenta, no va a disminuir el monto que tienen, es la diferencia con la banca comercial”.

Es necesario tener más seguridad en los cajeros y sucursales del Banco del Bienestar para evitar que beneficiarios sean asaltados cuando cobran su apoyo / Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Asimismo, sugirió a los adultos mayores a administrar sus recursos, pues recordó que el siguiente pago será hasta el mes de julio de este año.

“La recomendación es que no retiren todo su dinero, que se administren porque como es pago adelantado esos cuatro meses no van a tener nuevos depósitos, su nueva transferencia va a ser hasta julio”, abundó.