Barzón pide analizar banco del bienestar; “podría haber malos resultados”

Xalapa, Ver.- La representante legal del Barzón Resistencia Civil Veracruz, Teresa Carbajal Vázquez hace un llamado al gobierno federal a repensar el modelo del Banco del Bienestar o de lo contrario, augura que podría haber malos resultados en su operación. Y es que, recuerda que en México ya se tuvo la experiencia de una banca nacional que llevó al país a una crisis “brutal” en 1994 por lo que volver a repetir los mismos errores o tratar de improvisar con las mismas reglas sería catastrófico.

“Yo creo que es importante repensar el modelo, creo que fue un poco atrevido el lanzamiento de y habrá que ver si estamos preparados o más bien, si el gobierno federal está preparado porque de otra manera serán malas noticias las que nos aguarden”, insiste.

Con 159 sucursales listas de las 252 que se plantean construir en la entidad, el Banco del Bienestar parece ser una realidad en la entidad en donde el propio Gobierno Federal estableció la necesidad de aumentar la cifra de sucursales que en un principio era de 235. De acuerdo a su página de internet, la misión del Banco del Bienestar es crear “una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales”.

Para Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, en Veracruz el Banco del Bienestar se esta usando “como un puntal para el desarrollo comunitario” sobre todo de las regiones más apartadas de la entidad que son las que necesitan mayor apoyo. En esto último coincide Carbajal Vázquez, sin embargo, asegura que es por esta necesidad de mayor apoyo que se requiere de una preparación más eficiente por parte de los funcionarios y los ejecutivos bancarios, tanto en el desarrollo de su función como en la prestación de servicios.

Además de distribuir la nómina federal y los apoyos de los programas sociales, el Banco del Bienestar también tiene la intención de entregar créditos, no obstante, advierte la representante legal del Barzón, esta intención puede verse frustrada debido al alto índice de morosidad con el que cuenta, “que incluso supera a las cifras de la banca comercial en México”.

Dio a conocer que el programa Microcréditos para el Bienestar o “Tandas del Bienestar” no tuvieron los resultados que se esperaban o al menos, eso pareciera ya que hasta el momento se desconoce el recurso entregado y el regreso que han tenido.

Critica que, desde un principio, el esquema empezó mal ya que se utilizó de manera indebida el término “tanda” a un mecanismo formal de acceso al crédito “que debiera ser regulado y reglamentado”. Recuerda que la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en su momento pidió a la población no participar de tandas y ahora es el propio Gobierno Federal quien las entrega.

“Las reglas de operación nunca fueron claras, el Diario Oficial de la Federación en su momento reportó que parte de las reglas eran solamente decir bajo protesta que se tenía un negocio, ser mayor de edad, exhibir una identificación. Eso era todo”, explica.

El propio Gobierno Federal estableció la necesidad de aumentar la cifra de sucursales que en un principio era de 235

Ante esto, dice, no quedaban claras cosas cómo la forma en la que se iba a acreditar que efectivamente se tenía un negocio, cuántos integrantes por familia podrían recibir este beneficio o el tiempo que tendría que pasar para acceder al segundo crédito de 10 mil pesos o al tercero de 15 mil. “Desafortunadamente esto dio lugar a que no solamente en este programa de Tandas de Bienestar sino otros más que tienen la misma línea pues no se tenga la certeza exacta de la recuperación que ha habido de la cartera”.

Detalla que una de las señales de que las Tandas del Bienestar pudieran no estar funcionando de manera correcta, es que el presupuesto de Egresos 2022 no está considerado el programa. Por ello, asegura Teresa Carbajal, no se sabe si es que dejarán de entregarse o es que a partir del próximo año se van a financiar con lo que se ha recuperado y mientras esto no se está el temor de que haya sido dinero regalado. “Tampoco se vale que con nuestros impuestos se esté dando un fin incierto a ese dinero y que a las personas no se les esté enseñando adecuadamente a usar estos créditos que son necesarios para el desarrollo y que deben servir como una ayuda, pero ser revolventes para beneficiar a un mayor número de ciudadanos”, concluye.