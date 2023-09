Basurero de Las Matas se cerrará, confirmó AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el basurero de Las Matas, en Minatitlán, dejará de funcionar y que el confinamiento de basura de esa zona será mediante un tratamiento especial en Nanchital.

Durante su conferencia mañanera, insistió en que "se está cerrando el basurero de Las Matas, que era un foco de contaminación en toda esa zona, Coatzacoalcos y Minatitlán", en el sur de la entidad. También pidió que "ya no vayan a ese basurero" y agradeció al pueblo de Nanchital por su apoyo, "porque nadie quiere que le pongan un basurero".

¿Cómo será el basurero de Nanchital?

El confinamiento de basura en Nanchital sería sin contaminación, pues destacó que es un basurero cuidado por la Secretaría del Medio Ambiente y que por ello se tendrá la seguridad de que no habrá problemas. Detalló que no fue un asunto de la presidencia municipal; "que no la culpen a ella, es algo que se decidió entre todos, participaron todas las autoridades municipales y ella nos está ayudando".

Incluso, agregó que se otorgará apoyo a Nanchital con obras; "es mi compromiso, como una recompensa, porque nos ayuda a resolver un problema que llevaba muchos años, muchos, muchos años y ya se está cumpliendo con esto, pero es importante que tengan la información y que nos ayuden".

El mandatario federal reiteró que no habrá contaminación, ni siquiera de las aguas y que no permitirá que haya malos olores. "Se está trabajando tanto Conahcyt como la Secretaría de Medio Ambiente, los gobiernos municipales, desde luego el Gobierno del Estado de Veracruz, todos juntos".

Pescadores de Veracruz serán reubicados

El presidente también fue cuestionado con relación a la barda colocada durante la semana pasada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), en Veracruz, para impedir el acceso a pescadores que tenían sus áreas de embarque en la zona conocida como Playa Norte, debido a que se realizaron obras de ampliación.

Aunque algunos pescadores fueron reubicados, al menos 50 no han podido ingresar a pescar desde hace una semana, a pesar de que es el único sustento que tienen para mantener a sus familias.

Al respecto, el mandatario cedió la palabra al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien respondió que a todos los pescadores se les ha brindado atención.

"Es un problema que ya tiene algunos años, pero la solución está a la mano de ellos, es cosa de ponerse de acuerdo. No se puede permitir que entren por ahí por cuestión de seguridad del puerto y de ellos mismos", abundó.

También señaló que lo indicado es que la administración de la Asipona explique bien todo lo que se está haciendo y dejó en claro que no se está en contra de los pescadores, además de que todos serían reubicados.