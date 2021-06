Bebé sufrió doble fractura en cráneo...¡y es salvado!

Orizaba, Ver.- Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cosamaloapan y del Hospital General Regional (HGR) de Orizaba atendió y salvó la vida de Carlos Daniel “N”, un bebé de dos meses que se recupera del traumatismo craneoencefálico, hemorragia cerebral y crisis convulsivas, que sufrió a consecuencia de un accidente automovilístico.

La mamá del pequeño, Carla “N” agradeció a la institución y al personal que se involucró en la atención de su bebé, entre ellos al enfermero del IMSS, quién al presenciar el accidente carretero les brindó ayuda y ofreció los primeros auxilios a su hijo, a quien trasladaron al Hospital General de Zona (HGZ) número 35 en Cosamaloapan.

El jefe del departamento de Pediatría del HGR de Orizaba, Jesús Velasco Báez dio a conocer que la atención inicial del menor la recibió en Cosamaloapan y, posteriormente lo trasladaron a Orizaba, debido a su estado de gravedad.

Se conoció que el 16 de mayo, junto con sus padres y hermanito, Carlos Daniel sufrió un accidente automovilístico en carretera, que causó la volcadura del auto en que viajaban, provocándole a Daniel, que en ese momento tenía 40 días de nacido, dos fracturas de cráneo, hemorragia e inflamación del cerebro.

Carla y Aarón, padres del pequeño compartieron que el diagnóstico de su hijo fue de gravedad; sin embargo, confiaron plenamente en la capacidad, dedicación y cuidados del personal del IMSS. "Estamos con el Seguro Social al 100 por ciento, porque tiene todos los aparatos, recursos materiales y humanos para situaciones de este tipo, nuestro hijo estuvo en las mejores manos, desde los camilleros que con todo cuidado movían a Daniel para sus tomografías, el personal que realizaba los estudios, enfermería, médicos y terapistas que le brindaron rehabilitación, además de procurarle atención, le dieron cariño y aliento, definitivamente se siente la pasión que tienen por su trabajo"

Conforme pasaron los días, Daniel comenzó a moverse, succionar, estornudar y principalmente a llorar, lo que fue motivo de alegría y tranquilidad, pues, aunque en apariencia son actos muy sencillos, sin duda fue un importante avance, por de las lesiones que presentó

Luego de permanecer hospitalizado durante 21 días, el bebé fue dado de alta del IMSS. “Me llevo a casa a mi niño y me lo llevo bien, aunque reconozco que me da miedo, ya que en casa no tendré a mi lado al personal tan dedicado y profesional que contribuyó a que se recuperara. Gracias a Dios que los puso en mi camino”, concluyó la madre del pequeño Daniel.