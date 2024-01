Se adelantará pago de becas Bienestar para estudiantes

En el estado de Veracruz son 699 mil 385 estudiantes los beneficiados con las becas Benito Juárez de nivel básico, medio superior y superior, dando prioridad a las escuelas ubicadas en las localidades de mayor marginación social y en el caso de las preparatorias de institutos educativos públicos y escolarizadas.

El titular de la Oficina de Representación en Veracruz de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Alberto Villa Jiménez, puntualizó que de ese total, 396 mil 146 estudiantes son de educación básica que actualmente reciben 920 pesos mensuales, 276 mil 587 de educación media superior con un monto también de 920 pesos y 26 mil 65 de nivel superior con un monto de 2 mil 800 pesos.

Recordó que, en esta ocasión, será en enero cuando de manera paulatina se paguen las becas de los primeros tres bimestres del año.

Precisó que, a nivel nacional, en las becas de educación básica hubo un aumento de 13 mil millones de pesos para hacer nuevas incorporaciones este 2024.

Detalló que en la entidad la beca de educación básica se otorga por el grado de marginación social de las escuelas y hasta diciembre de 2023, eran 5 mil 600 consideradas como prioritarias del estado ubicadas en las localidades de mayor marginación social y que se ubican en municipios como Zongolica, Papantla, Tantoyuca y Uxpanapa.

“Pero este aumento a nivel nacional de los 13 mil millones de pesos va a permitir nacional se incorporen 78 mil nuevas escuelas de las cuales, para Veracruz son cerca de 10 mil nuevas escuelas de educación básico, si se logra vamos a estar atendiendo el 76 por ciento de las escuelas de educación básica con esa beca”.

Refirió que se estima que sean beneficiadas 200 mil nuevas familias del estado que se van a incorporar y que se van a sumar a las 396 mil familias que ya se tenían hasta diciembre de 2023.

En el caso de las preparatorias, expuso que la beca es universal; para todas y todos los estudiantes con el único criterio de que sean jóvenes que estén estudiando y en escuelas públicas.

“Pero como todos los programas tienen un techo presupuestal y las primeras escuelas que se atienden en nivel bachillerato son las escuelas que son bachilleratos escolarizados y la segunda priorización son las públicas que son semiescolarizados”.

Recordó que con el presupuesto nacional para las becas de nivel bachillerato se beneficia a 4.2 millones, atendiendo en primer momento a las instituciones escolarizadas públicas del país. El presupuesto a nivel nacional es de 39 mil 366 millones y para el estado serán alrededor de 2 mil 600 millones para este 2024.

¿Qué se sabe del caso de estudiante a quién le retiraron la beca?

Sobre el caso de la adolescente de 15 años que estudia y trabaja a quien le fue retirada la beca denunciado por la directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores en Situación de Calle A.C (Matraca) Erika Antonio Blanco dijo que se está revisando, pero que obedece a un tema presupuestal.

Explicó que no hay un posicionamiento formal por parte de la coordinación porque sigue en revisión. “En el caso específico que me comentas, está en revisión todavía porque el Instituto Consorcio es un bachillerato en línea, es decir, no requiere la presencia de los estudiantes en las aulas y recordar que las becas Benito Juárez son de permanencia, no son de excelencia, la intención es que los jóvenes, niñas y niños se mantengan en las aulas estudiando”.

Se estima que sean beneficiadas 200 mil nuevas familias del estado que se van a incorporar | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

De ahí, subrayó, la priorización hacia las escuelas que tienen clases escolarizadas “y Consorcio al ser en línea está en revisión porque el presupuesto no alcanzó para cubrir este tipo de instituciones al cierre del año pasado y se está revisando si vamos a lograr cubrir con remanentes a este tipo de escuelas o estudiantes”.

Refirió que las becas no atienden situaciones particulares sino generales “y por eso consideran que como son de permanencia y son recursos públicos, primero se ataca lo que son todas las escuelas públicas y escolarizadas para mantener a los estudiantes en clases, en las aulas”.