¿Aseguraste tu casa contra desastres naturales? Solo 1% lo hace

Solo uno por ciento de la población tiene asegurada su vivienda contra desastres naturales como inundaciones o sismos; pocos son los que invierten en adquirir una póliza que lo proteja en casos de siniestros o muerte, explica Alfonso Álvarez H, gerente de Corporación Aseguradora.

Indica que cuando llegó el Covid-19, se elevó el número de personas compró un seguro de gastos médicos, pero al bajar los riesgos de morir por esa enfermedad optaron por ya no seguir con este instrumento financiero. "Siendo que protegen a las familias en los momentos más difíciles. Nadie cree necesitar un seguro, porque desconocen sus beneficios", señaló.

¿Qué riesgos actuales hay para el patrimonio?

Lamenta que nadie se preocupe por adquirir un seguro. “Desafortunadamente hoy se viven tiempos complicados y los seres humanos estamos amenazados por tantos riesgos: accidentes, climáticos o inseguridad y no nos protegemos”.

La realidad, comenta, es que no existe una conciencia de los riesgos que implica tener un accidente, enfermarse o sufrir por un siniestro y no estar protegidos. “Resulta que hay muchos que escuchan la palabra seguro y se bloquean, porque no saben cuáles son sus beneficios, lo malo es que cuando toma conciencia de ello, muchas veces es porque ya pasó algo que nos afectó”.

Alfonso Álvarez remarca que es importante que las personas analicen una situación de siniestro y piensen la forma de cubrir ese gasto y lo que implica para la familia, “porque el objetivo es buscar la forma de proteger a quienes se quedan y que son los que deben enfrentar una situación de muerte o de un accidente grave”.

Expone que aunque nadie voltea a ver los seguros, resulta que éstos sirven para protegerse, para enfrentar situaciones que realmente son catastróficas cuando no se tiene una protección para resistir esas situaciones.

Resalta que todos ahorramos para una casa, un auto o las vacaciones, pero no lo hacemos para cuando nos enfermemos y muchos menos para situaciones catastróficas, “pero efectivamente para eso sirven las pólizas de dinero de los seguros, es el dinero que uno no ha ahorrado, pero cuando tengan una necesidad se hace efectivo”.

Alfonso Álvarez explica que hay distintos seguros. El más común sería el de auto, porque son obligatorios, pero aun así solo el 25 por ciento del parque vehicular cuenta con uno. Esas cifras son a nivel nacional y en Xalapa, uno de cada cuatro cuenta con un seguro automotriz.

En cuanto a los seguros de viviendas, comenta que solo uno por ciento adquiere uno para proteger su hogar; “falta mucha cultura en este tema, porque falta información para protegerse”.

La situación es que cuando hay un terremoto se ve el riesgo y acuden a asegurar su propiedad, pero pasan los años y lo dejan porque creen que es un gasto, “cuando en realidad se trata de una inversión a largo plazo”.

Lo mismo ocurrió con el Covid- 19, compraron seguro médico, pero creen que pasó el riesgo y lo cancelan, “como si los riesgos no estuvieran presentes siempre, porque en algún momento no ocurrirá una situación complicada”.

Recordó que en el caso de seguros de vivienda hasta hace algunos años en Xalapa cuando se pagaba el impuesto predial se obtenía un seguro de riesgos, “pero ya no más y era importante porque visibilizar los riesgos que se enfrentan cada día”.