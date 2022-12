Bingen Rementería es "el típico macho que se equivoca": Josefina Gamboa

La senadora Indira Rosales San Román, la diputada federal María Josefina Gamboa Torales, la diputada estatal Verónica Pulido Herrera y la regidora Sonia Colorado Alfonso acusaron que las declaraciones del diputado Bingen Rementería Molina, quien señaló que un grupo de panistas tiene un pacto de silencio a favor del gobierno estatal, son ofensivas y machistas.

La diputada federal María Josefina Gamboa Torales indicó que tanto la alcaldesa de Veracruz como la senadora han dedicado muchos años de su vida a trabajar por el bien de la entidad desde distintas trincheras.

Refirió que el legislador local “es el típico macho que no acepta que las mujeres puedan ocupar espacios en la vida pública, pero se equivoca, rotundamente se equivoca, hoy las mujeres tenemos el lugar que hemos ganado, no cómo dádivas o herencias como el hijo de Julen, sino que lo hemos ganado en la lucha social, partidista, política, empresarial, con un gran esfuerzo de muchos años”.

Señaló que, además de tener un espacio en la vida pública, seguirán siendo el eje de familia, compañeras, esposas y madres responsables de sus hogares.

Local Indira tiene pacto de silencio con gobierno, acusa Bingen Rementería

"Agredir a la alcaldesa mejor calificada del país y a una senadora como Indira Rosales, amiga y compañera nuestra, a la que queremos y respetamos, sólo evidencia lo que éste cobarde piensa sobre todas nosotras, sobre las mujeres”, expresó.

De la misma forma, la diputada local Verónica Pulido Herrera refirió que el diputado local piensa que no tienen capacidad, compromiso, ni convicciones.

“En resumen, piensa que somos como él, pero no, te equivocas, somos distintas a ustedes, a quienes siguen pensando como en el México anterior a Ruiz Cortines en el que las mujeres no teníamos siquiera derecho a votar o en la España de Franco -que tu familia añora- donde las mujeres eran un simple objeto al servicio de los hombres”, comentó.

Rementería "se pone de rodillas frente a Morena"

En su opinión, la crítica de Rementería Molina también transpira frustración y envidia, "mientras él se pone de rodillas frente al gobierno de Morena y vota a favor de todo lo que presentan en el Congreso del Estado, las muy contadas ocasiones que va a trabajar, sin justificar su voto y traicionando a los panistas y él sí, en lo oscurito”.

Por su parte, la regidora Sonia Colorado manifestó que la alcaldesa hace acuerdos públicos con autoridades estatales y federales legalmente constituidas, a fin de lograr mejores condiciones de vida para quienes habitan en el Puerto de Veracruz.

Vuelve a leer: Analiza Congreso inconformidades de ediles; son de Cazones de Herrera

Manifestó que en el caso de Indira Rosales San Román, sus intervenciones y votaciones en el Senado de la República en favor de las y los veracruzanos, siempre en congruencia, hablan por ella.

Local Xalapa: recuento anual 2022, ¿qué fue lo más relevante en enero y febrero?

Contrario a ellas, señaló que el legislador no pasa de ser “un traidor, doblegado a Morena, sujeto a las órdenes de Cuitláhuac, al punto que el presidente de la junta de coordinación política de Morena se presta a respaldarlo en un video”.

Finalmente, la senadora Indira Rosales San Román dijo que ya no ocuparán más su tiempo en algo y alguien que no valen la pena.

"No miniJulen, a las y los veracruzanos no se nos engaña, sabemos quiénes son leales y quienes son traidores, ustedes llevan y llevarán siempre el estigma de la traición se lo han ganado a pulso, aquí estamos y aquí seguiremos las mujeres que siempre hemos defendido los principios de Acción Nacional y las causas de las y los veracruzanos, de pie y con dignidad, tus agresiones no nos llegan, eres muy pequeño”, agregó.