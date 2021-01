Biólogos tienen visión de futuro; celebran su día

Córdoba, Ver.- Son los biólogos los que luchan día a día para que las leyes que protegen el medio ambiente se cumplan, desde su trinchera apoyan a diversos sectores para la realización de documentos importantes, años atrás, aunque no se tenía una definición como tal, se especula que desde 200 años en el pasado se cuidaba al medio ambiente.

El biólogo Guillermo Montealegre Quintero, consultor ambiental de la zona centro del estado de Veracruz dijo que antes se denominaba naturistas a las personas interesadas en proteger el medio ambiente, “han existido desde siempre, los estudiosos fueron los biólogos pues los grupos de ambientalistas pueden existir desde hace 200 años pues ya había gente interesada en cuidar los bosques, ríos y animales, tenían una visión de futuro”.

Recordó que en Estados Unidos las carreras de Ciencias biológicas y Ciencias ambientalistas ya estaban en existencia y fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la que puso las carreras de esta rama en la República Mexicana, “esta puede ser quizá nueva a comparación de la carrera de medicina que tiene muchos años, bilogía es una carrera noble”.

Local Coatepecanos siguen en la defensa de Sierra Alta, ante invasión

En su caso, Montealegre Quintero, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana, en 1992 fundó la primer consultoría Estatal para el cuidado del medio ambiente, ya que para poder crear un fraccionamiento, gasolinera o alguna otra obra de impacto, debe de darse un documento que solo los conocedores de la naturaleza pueden otorgar.

“Gracias al interés del alcalde que le interesaron los temas del ambiente se formó la primer dirección de biología en el municipio y a partir de 1992 las cosas cambian en la ciudad pues desde ese año se regulan las bolsas que usaban los que vendan las aguas frescas con popote, en ese momento era por la imagen de la ciudad no dimensionamos se fuera a volver contaminación”.

Hoy día la carrera de biología puede darse a conocer en varias universidades de la República Mexicana donde enseñan a tomar conciencia del cuidado de la naturaleza pero también a ayudar desde la mano y perspectiva humana a la creación y cuidado de lo natural.

Guillermo Montealegre Quintero / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

En otro tema, el biólogo fue cuestionado a su opinión sobre el tema del Acuerdo de París donde con la actual llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, esta potencia mundial se sumará nuevamente al cuidado del ambiente de forma mundial en coordinación con otros entes como México.

“Con potencias generadoras de gases del efecto invernadero esto debe de darse, no se puede agradecer porque esto es un compromiso global, pero sí aceptar que el nuevo presidente retoma el tema y creo que pretende seguir con los compromisos, es bueno porque durante la pandemia se disminuyó el porcentaje de actividades en el planeta”.

Local ¿Bolsas de plátano que al final pueden plantarse? Son veracruzanas

Debido a la pandemia de Covid-19 las movilidades vehiculares bajaron y eso provocó que los altos contaminantes de las empresas y el smog que los carros llegan a generar pudiera ser notorio en los satélites de centros ambientales, las medidas de contaminación y dióxido de carbono fueron bajando.

En la región de la altas montañas del estado de Veracruz, tristemente no existió una Universidad que midiera dicho cambio, pero se pudo ver reflejado que el polvo en la ciudad de Córdoba era menor, el humo de las chimeneas de los ingenios azucareros fue se redujo y aspectos tan simples como que más pájaros cantaron por la mañana detona un cambio bueno en el ambientes desde que el humano permanece en resguardo.

Sin embargo, al estar en cuarentena, el uso de otros insumos como los cubrebocas, las cajas de medicinas y los productos desechables para portar cosas que no podían ser consumidas en restaurantes como los conocidos trastes de unicel fueron aumentando su consumo.

En México desde el 2020 se ha estado buscando bajar el consumo de plásticos y materiales contaminantes, “se dijo habría paso gradual para ir dejando de usar estos plásticos “yo pregunte por la zona del mercado sobre las bolsas y ellos me respondieron que no era culpa de ellos que se tiren las bolsas en ríos , me dijeron que a ellos lo piden, es una visión clara de un comerciantes de bolsas pero la ley dice que estarán implicados quien lo fabrica , lo distribuye y consume”.