Bloquean avenida de la ciudad de Veracruz, tras desaparición de joven de 19 años

Veracruz, Ver.- Con un bloqueo en la avenida J.B Lobos al poniente de la ciudad, familiares y amigos exigen la localización de la joven Betzi López Estudillo quien este sábado 30 de noviembre ya no regresó a casa luego de salir a hacer unas compras en la zona centro.

De acuerdo con Zurisaday Arcos López, su hermana Betsi de 19 años salió de su casa en la colonia Emiliano Zapata en compañía de una amiga del trabajo; ambas se dirigieron al centro para hacer unas compras.

“Mi hermana salió con una señora que es compañera de su trabajo, ella trabaja en una cocina económica, fueron a una tienda en las calles de Bravo y Cortés, la señora se metió a la tienda y mi hermana se quedó afuera, cuando regresó ya no estaba, pero nos avisó nada hasta que le fuimos a preguntar (..) estuvimos llamándola a su celular y no toma las llamadas, pero mandó un mensaje donde dijo que no nos preocupáramos que iba a volver en un rato, pero no lo ha hecho”, expuso.

¿Qué dicen los familiares de la desaparecida?

Aseguró que su hermana nunca había abandonado el hogar y que no tenía planes de irse de la casa, por lo que temen que pueda estar retenida contra su voluntad.

La familia proporcionó las características de la joven donde informó que mide 1.65 metros, es de complexión delgada, de tez morena clara, cabello lacio negro, ojos color negro, labios gruesos, nariz afilada, y tiene una cicatriz en el labio superior y que usa brackets.

La ultima vez que fue vista llevaba un pantalón de mezclilla color azul, blusa color vino, tenis color gris, agujetas de color rosa y una mochila negra.

Con cuerdas y palos, los familiares y amigos de la colonia Emiliano Zapata realizaron el bloqueo en la avenida J.B Lobos a la altura de la Fiscalía General de la República y de la Escuela Primaria José Azueta para exigir a las autoridades que la localicen ante el temor de que pueda ser víctima de algún delito.

Tras el bloqueo, varias unidades del transporte público se inconformaron por el corte de la circulación debido a que la avenida J.B Lobos es una de las principales arterias en la zona poniente que comunica todo el norponiente con la zona centro de Veracruz.

Con un bloqueo en la avenida J.B Lobos al poniente de la ciudad, familiares y amigos exigen la localización de la joven Betzi López Estudillo / Foto: Raúl Solis / Diario de Xalapa

Hasta el mediodía el bloqueo se mantiene y los manifestantes advirtieron que no se moverán del lugar hasta que la joven aparezca.