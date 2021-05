Bloquean avenida en Boca del Río en protesta por la falta de energía eléctrica

Boca del Río, Ver.- Tras nueve horas sin energía eléctrica vecinos del fraccionamiento “El Morro” en el municipio de Boca del Río bloquearon la avenida Vía Muerta sin importar las afectaciones a los automovilistas.

Elvira Valenzuela Hernández una de las afectadas, explicó que alrededor de las 10:00 de la mañana explotó el transformador que abastece del servicio a los habitantes de dicho fraccionamiento, así como algunas colonias que se ubican cerca.

Indico que a pesar de los reportes que se hicieron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el personal argumentó que no tenían tanta gente para atender todas las quejas ya que al parecer colonias de la zona poniente y norponiente también se quedaron sin el servicio.

“Desde las 10 de la mañana que no tenemos luz, somos como 400 personas afectadas, ya toda la comida que había en el refrigerador y las neveras ya se nos echo a perder, todos los vecinos levantamos reportes pero que según no hay tanto personal que nos esperáramos pero no podíamos esperar porque capaz y vienen hasta mañana y pasar la noche al menos sin ventilador con este calor, no íbamos a arriesgarnos”, dijo.

Los afectados decidieron bloquear la avenida para presionar a las autoridades a atenderlos porque de lo contrario habrían pasado una terrible noche.

“No había otra manera, porque enseguida que bloqueamos vino gente de Tránsito, de la oficina de enlace y rapidito vino personal de CFE y al parecer ya están arreglando ojalá que quede porque ya son varias horas, durante todo el día estuvimos afuera de las casas, pero no se puede estar así con estos calores”, agregó el señor Rubén Coello Díaz, otro de los afectados.

Los inconformes advirtieron que no se retirarían del lugar en tanto no quedara restablecida la energía eléctrica en toda la zona mientras que personal de la CFE arribó al lugar para tratar de arreglar la falla.