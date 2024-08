Bloquean calle por falta de atención de autoridades tras tala de un árbol

Habitantes de la colonia Ampliación 21 de Marzo, una vez más se manifestaron esta mañana cerrando la calle Prolongación Ruiz Cortines de Xalapa, que se encuentra en los límites con Banderilla, pues dicen no han tenido respuesta por parte de la autoridades municipales por la tala ilegal de un árbol.

Este cierre fue anunciado a través de las redes sociales, porque dicen no enviaron al biólogo que prometieron las autoridades municipales de Xalapa para saber si la especie de haya estaba enferma o vieja.

¿Cómo ocurrió la tala del árbol?

Las personas que nuevamente salieron a exigir el alto a la tala ilegal, señalaron durante el cierre del camino que el árbol fue cortado con irregularidades y el alcalde se reunió con ellos y les dijo que en cinco días les mandaría unos biólogos para revisar la situación y si el haya estaba enfermo y si era necesario cortarlo, sin embargo, no llegó nadie.

"El motivo del bloqueo es que la tala de este árbol, desde la semana pasada, el día primero lo talaron y el día 2 nos manifestamos, porque estamos en contra de que tiren ese árbol; la segunda es porque se adueñaron de un área verde. El vecino se adueñó de un área y él fue el que mandó a talar el árbol", dijo una persona que estaba en el grupo.

Además, comentó que el día 30 de julio hizo la petición para cortarlo y que el 31 le dieron el permiso, por lo que el día primero ya estaban talando el árbol.

Agregó que en el permiso que le dieron, dice que el árbol “supuestamente tiene una enfermedad y que estaba viejo y que afectaba en su propiedad, es lo que el argumentó”.

También señaló que el ayuntamiento actuó de inmediato y lo tumbó y que al notar los vecinos preguntaron qué era lo que sucedía, pues pensaban que solo iba a ser derramado, pero dijo: “lo mutilaron”.

Vecinos temen que un segundo árbol sea cortado, ya que exponen que el particular tiene la idea de derribarlo para tener un acceso a su propiedad / Foto: Cortesía / Carlos Nava

El manifestante expresó que se reunieron con el alcalde y que hubo una junta en el cabildo, además, que esperaron todo el día hasta realizar la junta y cuando se dio, le entregaron a la autoridad un documento y que en 5 días les darían una solución.

Sin embargo, explicó que no hubo ninguna comunicación por parte de la autoridad con la representante de los colonos. Señalaron que cerrarían el tráfico el día 6, pero no lo realizaron, pues le dieron la oportunidad a la autoridad de que hicieran caso a sus peticiones, pero no tuvieron respuesta alguna.

Es por eso que nuevamente se manifestaron en la calle Prolongación de Ruiz Cortines, que está en inmediaciones de Banderilla y que de no tener respuesta este día, tomarían la decisión de cerrar el bulevar Xalapa-Banderilla, pues temen que un segundo árbol sea cortado, ya que exponen que el particular tiene la idea de derribarlo para tener un acceso a su propiedad.

