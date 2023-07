Bloquean carretera en Boca del Río tras problemática con el drenaje sanitario

Boca del Río, ver.- Residentes de las colonias Graciano Sánchez y La Tampiquera realizaron un bloqueo este mediodía sobre la avenida Miguel Alemán, en el acceso a la ciudad de Boca del Río por las malas condiciones del drenaje.

Los manifestantes afirman que desde hace 30 años se enfrentan a graves problemas con el sistema de drenaje sanitario, el cual colapsa con regularidad, provocando el desbordamiento de aguas negras frente a sus hogares e incluso dentro de ellos.

Julio Chávez, uno de los vecinos inconformes, explica que han intentado buscar soluciones a través de un diálogo sostenido durante los últimos tres meses con la Compañía de Agua de Boca del Río, pero no tuvieron respuesta para resolver el problema.

¿Cuál es la principal solicitud de los vecinos?

La principal solicitud de la comunidad es que se lleve a cabo el cambio del sistema de drenaje sanitario, pero la falta de respuesta por parte del organismo operador del agua ha llevado a los ciudadanos a manifestarse en busca de atención urgente a su problemática.

“Hemos estado hablando con ellos, sin embargo, no hay ningún escrito o reivindicación para que nuestra calle mejore. La última vez quedó de darnos la minuta de la última reunión y no la ha dado, hicimos un chat con funcionarios que son sus representantes, para atender las quejas, pero nos frustramos porque a veces hay respuesta y a veces no la hay”, declara Julio Chávez.

¿Qué otras afectaciones sufren tras los problemas con el drenaje?

Los problemas generados por el colapso del sistema de drenaje van más allá de los desagradables encharcamientos de aguas negras. Los vecinos también han observado hundimientos en diversas áreas, lo que aumenta aún más su preocupación por la integridad estructural de sus viviendas y la seguridad de las calles.

“Lo que sucede es que como el drenaje está colapsado, las aguas negras brotan en las propias casas, no es posible que nosotros estemos viviendo en esa situación, CAB no resuelve nada, se echa la bolita y nosotros estamos sufriendo la situación”, dijo Alberto González, residente del fraccionamiento La Tampiquera.

La situación es aún más alarmante, ya que una parte del sistema de drenaje afectado recoge las aguas residuales de otras colonias cercanas y estas descargan directamente en la zona del manglar. Esta problemática no solo afecta el entorno natural, sino que también representa un riesgo para la salud pública de los residentes.

Los vecinos también han señalado hundimientos en diversas áreas

Ante la gravedad de la situación y la insatisfacción por la falta de respuestas concretas, los vecinos exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes.

“Es toda la ciudad que ya estamos infectados y aparte de eso dicen que no hay presupuesto para hacer la planta de tratamientos, como no va haber presupuesto, si hay dinero para hacer grandes fiestas, cómo no va hay presupuesto para atender esta necesidad y hacer una planta de tratamiento”, declara Reina Martínez, vecina de la colonia Graciano Sánchez.